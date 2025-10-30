ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Режисьорът Камен Калев отказа наградата "Златен век" от Мариан Бачев
"Голямо евала на Камен Калев за отказа му да приеме отличието "Златен Век". Браво на този достоен артист", каза графичният дизайнер Теодор Ушев относно писмото на Калев.
В рамките на церемонията по връчване на годишните награди на Министерството на културата "Златен век“, посветени на 1 ноември, Деня на народните будители, министърът на културата Мариан Бачев отличи 36 творци, артисти, учени и културните дейци, за своя принос към българската духовност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шестото издание на програмата "Интернет за всички" обхваща близо ...
14:16 / 30.10.2025
Банките събират парите: Българинът внася, а банкнотите в обращени...
12:55 / 30.10.2025
Депозитната система под въпрос, потребителите може да не получава...
11:56 / 30.10.2025
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Зако...
12:37 / 30.10.2025
Депутатите декларираха имоти за 12 688 559 лв. - основно в София ...
12:19 / 30.10.2025
Лили Иванова: Поклон!
11:35 / 30.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS