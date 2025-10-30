Режисьорът Камен Калев отказа наградата "Златен век" от Мариан Бачев

© "С тази декларация заявявам отказа си да приема държавното отличие "Златен век“. Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни", гласи малка част от писмото на филмовия режисьор Камен Калев.



"Голямо евала на Камен Калев за отказа му да приеме отличието "Златен Век". Браво на този достоен артист", каза графичният дизайнер Теодор Ушев относно писмото на Калев.



В рамките на церемонията по връчване на годишните награди на Министерството на културата "Златен век“, посветени на 1 ноември, Деня на народните будители, министърът на културата Мариан Бачев отличи 36 творци, артисти, учени и културните дейци, за своя принос към българската духовност.