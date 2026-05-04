Днес, 4 май, Софийският районен съд провежда разпоредително заседание по делото срещу д-р Станимир Хасърджиев и още трима подсъдими по внесени от прокуратурата общо 17 обвинения. Процесът включва тежки престъпления, сред които принуда, сексуални посегателства, притежание на наркотици и разпространение на порнографски материали.

Разследването е установило употребата на наркотичното вещество GHB, което се предполага, че е използвано за упояване на жертвите преди извършване на посегателствата. Обвинителният акт съдържа данни за участие на непълнолетни лица, незаконно държане на боеприпаси и неправомерно боравене с оръжие.

Сериозна част от материалите по делото се фокусира върху твърденията, че Хасърджиев умишлено е предавал венерически заболявания. Според разследващите той е осъществявал незащитен секс, въпреки че е знаел за своя позитивен статус за ХИВ, заразявайки партньори, които не са подозирали за състоянието му. Събрани са сигнали за организирани събирания на столичен адрес, където са употребявани забранени вещества.

Случаят придоби широка популярност през октомври 2025 г., когато бившият председател на Националната пациентска организация д-р Хасърджиев, актьорът Росен Белов и гръцки гражданин бяха задържани по подозрение за незаконно задържане на 20-годишен мъж. Пострадалият тогава свидетелства, че е бил завързан и принуждаван да приема упойващи вещества с цел сексуална експлоатация.

Предстои съдът да се произнесе по допустимостта на обвинителния акт и да насрочи дата за разглеждане на делото по същество.