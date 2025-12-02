ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|АПС иска оставката на правителството
Публикуваме цялата им позиция без редакорска намеса:
През последната седмица спонтанното гражданско недоволство категорично заяви своето несъгласие с "модела Пеевски" като форма на управление на държавата. Стотици хиляди в цялата страна скандираха в един глас: "Оставка!“ Този призив е естественият епилог на поредния опит да се задълбочи мафиотизирането на българския политически живот чрез доминацията на едно лице над основните стълбове на държавността.
Нашата позиция остава непроменена. И към днешна дата ние се присъединяваме към исканията за оставка на действащото правителство. Призоваваме всички парламентарни сили да заявят ясно своите позиции и да предприемат спешни законодателни действия, които да обезпечат провеждането на честни извънредни парламентарни избори. Това следва да се случи в тясно сътрудничество с широк обществен и граждански съвет.
Оставяме без коментар неадекватните действия на службите за сигурност. Вместо да гарантират спокойното и мирно протичане на протеста, те допуснаха организирани и платени провокатори да предизвикат вандалски прояви в центъра на София. Това хвърля сянка върху работата на институциите, които имат задължението да осигуряват ред и да защитават гражданите, а не да позволяват изкуствено ескалиране на напрежението.
Протестът постави тежката политическа диагноза. Сега на ход са политически отговорните лица и техните партийни ръководства за търсене на изход от създалата се ситуация.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 27
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Оставка на правителството тази седмица или внасяме ...
13:18 / 02.12.2025
Убиха жена на пешеходна пътека, виновникът избяга
12:44 / 02.12.2025
Синът на Атанас Бобоков е задържан, докато пали кофа за боклук на...
13:49 / 02.12.2025
Васко Кръпката: Повръща ми се от управляващите, както и от повече...
12:35 / 02.12.2025
СДВР: Установихме човек на протеста с газов пистолет със зареден ...
12:32 / 02.12.2025
България остава единствената държава в ЕС, в която авторите не по...
12:17 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS