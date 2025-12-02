ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
АПС иска оставката на правителството
Автор: Илиана Пенова 15:13Коментари (0)312
©
АПС иска оставката на правителството. Това става ясно от позиция на партията споделена във Фейсбук.

Публикуваме цялата им позиция без редакорска намеса: 

През последната седмица спонтанното гражданско недоволство категорично заяви своето несъгласие с "модела Пеевски" като форма на управление на държавата. Стотици хиляди в цялата страна скандираха в един глас: "Оставка!“ Този призив е естественият епилог на поредния опит да се задълбочи мафиотизирането на българския политически живот чрез доминацията на едно лице над основните стълбове на държавността.

Нашата позиция остава непроменена. И към днешна дата ние се присъединяваме към исканията за оставка на действащото правителство. Призоваваме всички парламентарни сили да заявят ясно своите позиции и да предприемат спешни законодателни действия, които да обезпечат провеждането на честни извънредни парламентарни избори. Това следва да се случи в тясно сътрудничество с широк обществен и граждански съвет.

Оставяме без коментар неадекватните действия на службите за сигурност. Вместо да гарантират спокойното и мирно протичане на протеста, те допуснаха организирани и платени провокатори да предизвикат вандалски прояви в центъра на София. Това хвърля сянка върху работата на институциите, които имат задължението да осигуряват ред и да защитават гражданите, а не да позволяват изкуствено ескалиране на напрежението.

Протестът постави тежката политическа диагноза. Сега на ход са политически отговорните лица и техните партийни ръководства за търсене на изход от създалата се ситуация.


Още по темата: общо новини по темата: 27
02.12.2025 »
02.12.2025 »
02.12.2025 »
02.12.2025 »
02.12.2025 »
02.12.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Оставка на правителството тази седмица или внасяме ...
13:18 / 02.12.2025
Убиха жена на пешеходна пътека, виновникът избяга
12:44 / 02.12.2025
Синът на Атанас Бобоков е задържан, докато пали кофа за боклук на...
13:49 / 02.12.2025
Васко Кръпката: Повръща ми се от управляващите, както и от повече...
12:35 / 02.12.2025
СДВР: Установихме човек на протеста с газов пистолет със зареден ...
12:32 / 02.12.2025
България остава единствената държава в ЕС, в която авторите не по...
12:17 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
09:19 / 01.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Интегриран воден проект на Пловдив
Бюджет 2026
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: