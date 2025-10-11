ИЗПРАТИ НОВИНА
АПИ въведе нова забрана по магистрала "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:19
©
виж галерията
Завърши ремонтът в платното за Бургас на 8 км от АМ "Тракия" в област Пазарджик между 90-и и 98-и км. Трасето е с нова асфалтова настилка и отводняване, пътни знаци и ограничителни системи. Това съобщиха от АПИ и добавиха:

Строително-монтажните работи в участъка продължават в платното за София. При изпълнението им превозните средства ще преминават двупосочно в обновеното платно, в което има по една лента в посока Бургас и една лента за София.

На АМ "Тракия" продължава ремонтът на платното за Бургас в участъци на територията на областите Софийска, Стара Загора и Сливен. В Софийска област строителни работи има в 9-километров участък между 24-и и 33-и км, в област Сливен се ремонтират 11 км между 262-и и 273-и км, а в област Стара Загора от 9 октомври строителни работи се извършват в 10-километров участък между 208-и и 218-и км. Във всички отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността ще се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движението. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на "Пътна полиция".

Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканския път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

В Софийска област се ремонтира участъкът между 24-и и 33-и км на АМ "Тракия". В събота от 00:00 ч. до 15:00 ч. има две ленти за движение в посока Бургас и една лента за София, а от 15 ч. до 24:00 ч. ще има две ленти към София и една към Бургас. Ако трафикът е интензивен, е възможно в 16 ч. и 18 ч. до нормализиране на движението да се ограничи преминаването в лентата за София и да се обособят три ленти в посока Бургас.

В неделя от 00:00 ч. до 24:00 ч. ще се организират две ленти за движение в посока София и една лента за Бургас. При интензивен трафик е възможно в 12 ч., 14 ч. и 16 ч. до отпадане на необходимостта е възможно да се спира движението на пътуващите към София и в обособените три ленти да преминават само пътуващите към Бургас.

За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел "Стара Загора" до София на АМ "Тракия" /от 208-и км до км 0/. При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути:

За пътуващите в посока София:

за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ "Тракия" до п. в. "Стара Загора" при км 208+181 на АМ "Тракия", по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево" за София – по АМ "Марица" до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия" при км 168+215 – по АМ "Тракия" до п. в. "Стара Загора" при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево" за Пловдив и Пазарджик – по АМ "Марица" до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия" при км 168+215 – по АМ "Тракия" в посока Бургас до п. в. "Чирпан" при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;

за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево" в посока гр. Бургас – по АМ "Марица" до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия" при км 168+215 – по АМ "Тракия" до Бургас;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево" в посока Бургас – по АМ "Марица" до п. в. "Димитровград" при км 35+888 по път I-5 до п. в. "Стара Загора" при км 208+181 на АМ "Тракия" до Бургас.

Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в ограничения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на различните видове ППС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.


Бездомно животно е предупредило хората за задаващото се бедствие ...
10:01 / 11.10.2025
Какви суми и в кои клонове на "Български пощи" ще можем да обменя...
10:16 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи ...
08:25 / 11.10.2025
Промяна в движението по АМ "Тракия"
08:28 / 11.10.2025
Много силен вятър в 9 области
08:29 / 11.10.2025
Благомир Коцев остава в ареста 
21:24 / 10.10.2025

