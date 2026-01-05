ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ: Мокри пътища и мъгли по магистралите в страната
Метеорологична обстановка
Слаб до умерен вятър духа в областите Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Ловеч, Перник, Русе, Силистра, Смолян, София, Хасково, Шумен и Ямбол. Дъжд вали в областите Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Русе, Сливен, Смолян, София и Стара Загора.
Пътните настилки са предимно мокри, а на усойни места – частично заледени, като движението е възможно при зимни условия.
Ограничена видимост поради мъгла
до 30 м – районите на Лом, Пишурка и Вълчедръм (обл. Монтана);
до 50 м – проход "Шипка“ (обл. Стара Загора) и Български извор (обл. Ловеч);
до 100 м – областите Разград и Русе;
до 150 м – Абланица (обл. Ловеч) и Кула (обл. Видин);
до 200 м – област Велико Търново и районът на Берковица (обл. Монтана).
Състояние на автомагистралите
АМ "Тракия“
Област София: движение с повишено внимание при км 44+400 – км 46+480 в посока Бургас поради обезопасяване на аварийната лента (до 31.12.2026 г.).
Област Стара Загора: км 184+000 – км 208+000 в двете посоки – почистване на регули (до 09.01.2026 г.).
Област Бургас: км 346+400 – км 349+000 в посока София – ремонт на асфалта, ограничение на скоростта до 90 км/ч (до 31.12.2026 г.).
АМ "Хемус“
Област София: км 1+240 – км 8+500 посока Варна – ограничение до 90 км/ч; МПС над 12 т се движат в аварийната лента (до 15.05.2026 г.).
Временна организация на движението в тунел "Топли дол“ (км 39+372 – км 42+680) с променлива схема на движение (до 30.04.2026 г.).
Област Ловеч: ограничения и временна организация в участъци около п.в. "Боаза“ и "Дерманци“, включително забрана за МПС над 12,5 т (до 06–07.01.2026 г.).
Област Варна: км 416+000 – км 419+000 – ремонт, движението се осъществява двупосочно в платното към Варна (до 30.03.2026 г.).
АМ "Струма“
Област Перник: км 16+000 – км 18+000 посока София – аварийни дейности, затворена външна лента в часовете 10:00 – 16:00 ч. (до 12.01.2026 г.).
АМ "Марица“
Област Хасково: км 26+900 – км 32+550 посока ГКПП "Капитан Андреево“ – движение в една лента, ограничение до 50 км/ч (до 31.03.2026 г.).
АМ "Черно море“
км 0+000 – км 8+600 – ремонт на пътни знаци в двете посоки (до 06.01.2026 г.).
АМ "Европа“- Няма въведени ограничения.
Ограничения по планинските проходи
Затворени: "Върбишки“ и "Златишки“ (целогодишно);
С ограничения за тежкотоварни МПС:
"Троянски“ (над 12 т), "Котленски“ (над 20 т), "Айтоски“ (над 12 т), "Петрохан“ (над 12 т и МПС над 12 м),
"Вратник“ (над 10 т), "Дюлински“ и "Пампорово“ (над 3,5 т), "Твърдишки“ (над 10 т),
"Шипка“ – забрана за тежкотоварни МПС и ремаркета над определени маси (до 31.03.2026 г.).
Отворени за всички МПС: "Предел“, "Приморски“, "Републиката“, "Ришки“, "Рожен“, "Превала“, "Печинско“.
АПИ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да следят актуалната пътна обстановка.
