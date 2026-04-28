Преди малко пет области бяха предупредени от НИМХ за утре, 29 април. Това са Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Благоевград. Предупрежденията от първа степен (жълт код) за тях всъщност са двойни - ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Но ще има и условия за градушки. Количествата на валежите ще бъдат 20-35 mm, на изолирани места и повече.

Прогноза за България за 28.04.2026

След обяд ще е предимно слънчево. Над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север, в Източна България - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°.

Прогноза за България за 29.04.2026

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но все още ще е по-високо от средното за месеца.

През нощта ще преобладава ясно време с по-значителна облачност над Западна България, но само на отделни места ще превалява дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 7°. Утре облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България и западната половина на Горнотракийската количествата ще са значителни и ще има условия за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°.

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. По значителни ще са явленията в масивите от Югозападна България и там ще има условия и за градушки. По високите върхове валежите ще са от сняг. Ще духа умерен вятър, променлив по посока. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Преди обяд по Черноморието ще има и слънчеви часове, но след обяд облачността ще се увеличи и до края на деня ще е значителна. На места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.