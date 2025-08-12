ЗАРЕЖДАНЕ...
|17-годишен мотоциклетист загина след удар в бетонен стълб
Пристигналите на място полицаи установили, че мотоциклетът е управляван от 17-годишен от с. Чуковец. При ляв завой младежът е изгубил контрол над превозното средство и се е ударил в електрически бетонен стълб.
Медицинският екип е констатирал смъртта на момчето. Трупът е закаран в Съдебна медицина - Перник за аутопсия. Установено е, че младият мъж е правоспособен водач и документите на мотоциклета са изрядни. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.
