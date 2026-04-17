България влезе в еврозоната с рекорден ръст на заплатите - и с нарастващи цени. Официалните данни очертават картина на доходи, които растат по-бързо от инфлацията, но в която разликата между столицата и малките градове се задълбочава, а войната в Близкия изток вече се усеща на бензиностанцията, показа анализ на Plovdiv24.bg.

Какво е осигурителният доход и защо е важен

Средният осигурителен доход е числото, което Националният осигурителен институт изчислява всеки месец на база реално декларираните от работодателите заплати. Това е различно от средната брутна заплата — тук се вижда върху какво реално се плащат осигуровки, тоест по-близо е до истинската картина на пазара на труда.

За февруари 2026 г. средният осигурителен доход за страната е 1005,28 евро брутно. Това означава, че след приспадане на осигуровки и данък върху доходите средният работник получава около 750-780 евро нето. За сравнение — средномесечният осигурителен доход за последните 12 месеца е 967,45 евро брутно, или приблизително 725-750 евро нето.

Минималната заплата скочи с 12,6% - 600 000 души усетиха промяната

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата е 620,20 евро брутно - ръст от 12,63% спрямо 2025 г. След удръжки за осигуровки и данък, човек на минимална заплата получава на ръка около 470-480 евро нето месечно. Повишението засяга пряко близо 600 000 души, включително около 83 000 лични асистенти и 30 000 работещи в социални услуги.

За контекст - минималната заплата в България почти се е удвоила за по-малко от 7 години. България все още е с най-ниска минимална заплата в ЕС по абсолютна стойност, но темпът на растеж е сред най-високите в Европейския съюз. Линията на бедност за 2026 г. е определена на 390,63 евро.

Колко взимат хората в различните градове

Разликата между София и останалата страна е огромна и продължава да расте.

Средната брутна заплата в столицата се движи около 1775 евро брутно - или приблизително 1320-1350 евро нето. Това е с 35-40% над националната средна и прави София несравнима с останалата страна.

В Пловдив, Варна и Бургас средните заплати са около 1380-1585 евро брутно, което означава приблизително 1040-1190 евро нето. Тук попадат хората, работещи в индустрия, услуги и търговия в трите големи провинциални центъра.

В регионални центрове и по-малки градове брутните заплати падат до 1125-1278 евро, или около 850-960 евро нето. В най-слабо развитите области - Благоевград, Силистра, Кюстендил - средните заплати падат под 820 евро брутно, тоест около 620-640 евро нето - едва малко над минималната заплата.

Двама души на формално еднаква длъжност в София и в малък провинциален град могат да получават разлика от над 700 евро брутно, или над 500 евро нето месечно.

Заплатите растат - но инфлацията и горивата ядат от ръста

През 2025 г. средната работна заплата е нараснала с 13,4% - най-високият темп в ЕС - и е компенсирала инфлацията. Средното възнаграждение е нараснало с близо 90% между 2020 и 2026 г., изпреварвайки инфлацията от около 50% за периода. По официални данни на НСИ годишната инфлация за март 2026 г. се очаква да е 2,6%.

Горивата обаче са отделна история. Данните за март сочат поскъпване на дизела с 13,5%, а на бензина - с около 8% - директен ефект от войната в Близкия изток и блокадата на Ормузкия проток. Анкета на Българската търговско-промишлена палата за първото тримесечие на 2026 г. показва, че 38% от фирмите отчитат поскъпване на суровините и материалите, а 34% усещат сериозен натиск за увеличаване на заплатите.

75% от работодателите планират да вдигат заплати

Проучване сред над 350 фирми от 15 сектора показва, че над 75% от работодателите планират увеличение на заплатите през 2026 г. Очакваният ръст е предимно в диапазона между 6% и 10%. Основният двигател е инфлацията, следвана от необходимостта за задържане на ключови кадри. Около 60% от фирмите срещат затруднения при наемането на нови служители - особено в производството, логистиката и продажбите.

Максималният осигурителен доход, до който се начисляват осигуровки, е определен на 2300 евро брутно от 1 януари 2026 г. - или около 1680-1700 евро нето. Над тази сума допълнителното възнаграждение не се осигурява допълнително.

Какво означава това за обикновения човек

Числата показват противоречива картина. Заплатите растат, минималният праг се вдига, а покупателната способност като цяло се подобрява спрямо преди пет години. Но разликата между живота в София и в малкия регионален град остава огромна. Горивата поскъпват бързо заради геополитиката. Около една четвърт от работодателите не планират никакви увеличения.

Работодателски организации предупреждават, че непрекъснатото нарастване на минималната заплата, комбинирано с по-скъпа енергия и суровини, означава реално поскъпване на труда с над 10%, което за трудоинтензивните сектори може да е критично. Предстои да се види доколко ценовите ефекти от конфликта в Близкия изток ще се пренесат в крайните цени за потребителите.