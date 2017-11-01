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Ïëîâäèâ÷àíêà: Àç ëè ñúì òúïà, èëè ñåëÿíèíúò å õèòúð?
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 16:53 / 23.11.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Àç ñúì îò ñåëî è ñè ïðîäàâàì êàðòîôèòå îò òåðàñàòà è çà òîâà ìè å íóæíî ìÿñòî çà ïàðêèðàíå... Òàêà ÷èòàòåëêà íà Plovdiv24.bg çàïî÷âà ñèãíàëà ñè äî íàøàòà ìåäèÿ. È ïðîäúëæàâà: "Àç ïëàùàì 20 ëåâà çà ïàðêîìÿñòî, à ñåëÿíèíúò ñ êàðòîôèòå ñè å ñëîæèë äâå òóáè îò ìèíåðàëíà âîäà ïîä òåðàñàòà è ñè å îñèãóðèë áåçïëàòåí ïàðêèíã. Èçâîä - àç ñúì òúïà è ïëàùàì, à ñåëÿíèíúò å óìåí è íå ïëàùà! Ñíèìêàòà å îò óë. Ìëàäåæêà 25 â Ïëîâäèâ. Êìåòå, êàêâî ïðàâèì? Ïëàùàìå ëè, èëè äà ïðîäàâàìå êàðòîôè?"


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Êàòî å òîëêîâà óìíà äà èçìèñëè íà÷èí äà íå ïëàùà!! ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Ìè ìàõíè ãè :) Òóáèòå íå ïðå÷àò ÷àê òîëêîâà. Õîðàòà ãè èçïîëçâàò çàùîòî íèêîé íå ãè ìåñòè. Çàêîíîâî íèùî íå ìîãàò äà íàïðàâÿò îáùèíàðêèòå, íî â ñëó÷àé, ÷å ñîáñòâåíèêà íà òóáèòå äîéäå äà ñå ðàçïðàâÿ - ìîãàò. Òàêà, ÷å ìåñòèø è ñè ñïèðàø. Àêî íÿêîé äîéäå äà ñå ðàçïðàâÿ - âèêàø îáùèíàðêèòå.
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