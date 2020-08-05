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Любопитен съдийски наряд за дербито на Пловдив
Автор: Стойчо Генов 16:08 / 05.08.2020Коментари (0)1057
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички двубои от първия кръг на новия сезон в родния елит. Прави впечатление, че пловдивското дерби между Ботев и Локомотив бе поверено на Драгомир Драганов.

7, Авг 2020 г. Петък 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов                    

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

8, Авг 2020 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Арда

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов                    

СН:    Петър Стоянов Петров     

8, Авг 2020 г. Събота 20:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                    

СН:    Константин Делов Писков     

9, Авг 2020 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК Ботев Пд - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев                    

СН:    Георги Крумов Виделов     

9, Авг 2020 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

10, Авг 2020 г. Понеделник 20:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Берое

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев                    

СН:    Георги Василев Йорданов     

11, Авг 2020 г. Вторник 20:00 ч.

ФК Царско село 2015 - ФК Етър

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                    

СН:    Стоян Маринов Алексиев     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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