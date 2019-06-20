Ëîêî êà÷è Êóïàòà íà 2914 ìåòðà è ïîçäðàâè âñè÷êè áúëãàðè!

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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 12:30 / 20.06.2019Êîìåíòàðè (2)809
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"Âäèãíàõìå êóïàòà îùå ïî-âèñîêî! Ñëúí÷åâèÿò âðúõ Âèõðåí îòðàçÿâà êðàñîòàòà íà Ïèðèí ïëàíèíà îò Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ. Ëîêîìîòèâ Ïëîâäèâ ïîçäðàâÿâà âñè÷êè áúëãàðè!". Òîâà íàïèñàõà îò "÷åðíî-áåëèÿ" êëóá íà îôèöèàëíàòà ñè èíòåðíåò ñòðàíèöà äíåñ.

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