Организаторите на благотворителния "Мач на надеждата“ отправиха призив за единство чрез емоционално видео в социалните мрежи на фондация "Стилиян Петров“, подчертавайки ролята на футбола като обединител в помощ на хората, водещи тежки лични битки. Събитието ще се проведе на 6 юни на стадион "Лазур“ в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди и известни личности, съобщиха от фондацията за Plovdiv24.bg.

Стилиян Петров призовава енергията на каузата да бъде пренесена край морето, тъй като подкрепата на обществото остава жизненоважна. Основният фокус на тазгодишната инициатива е насочен към няколко ключови направления:

- Подпомагане на дейността на "Комплексен онкологичен център“ – Бургас;

- Финансова и морална подкрепа за футболните икони Любослав Пенев и Петър Хубчев в техните здравословни битки;

- Директна помощ за пациенти, борещи се с онкологични заболявания.

Билетите за мащабното събитие вече са в продажба в мрежата на Eventim, като могат да бъдат закупени от бензиностанции OMV, магазини "Технополис“, Orange, Office 1, както и на касите на Операта и "Часовника“ в Бургас. Продажбата се осъществява и онлайн.

Инициативата цели да изпълни трибуните на стадион "Лазур“, за да вдъхне сила и надежда на нуждаещите се чрез магията на спорта и силата на общността.