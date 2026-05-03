Бившият футболист на Локомотив Пловдив и Левски Данаил Бачков е име, което олицетворява мъжката игра, лоялността и неподправения пловдивски дух. Бачков сподели в подкаста FootballStorycast лични истории и професионални уроци от своя път във футбола.

В разговора той се връща към емблематичните си години в "А“ група, като коментира и предизвикателствата, пред които са изправени съвременните треньори, както и развитието на младите футболни таланти в България.

Един от най-интересните моменти в епизода е разказът му за ключов трансферен период в кариерата му. Бачков разкрива, че е получил оферта от ЦСКА заедно със Стоян Колев, който впоследствие подписва с "червените“. В същото време интерес към него проявява и Велбъжд Кюстендил.

"Само като чух Кюстендил и настръхнах“, споделя Бачков, като допълва, че разговор с треньора Димитър Димитров го убеждава да приеме това предизвикателство.

Развръзката обаче идва неочаквано след обаждане от Тити Папазов, негов семеен приятел. "Ти си няма такъв късметлия. Жоро Илиев взима Локомотив Пловдив“, му казва Папазов, визирайки бизнесмена Георги Илиев.

Още на следващия ден Бачков се среща лично с Илиев в неговия офис. Срещата остава дълбоко запечатана в съзнанието му: "Влязох целият треперещ. За първи път го виждах, а той вече знаеше кой съм. Попита ме колко пари ми дават от ЦСКА и веднага предложи повече.“

По думите на Бачков, договорката била постигната мигновено и по нестандартен начин: "Парите бяха в една торбичка. Нито подписвах нещо, нито нищо.“

В заключение той категорично заявява: "И до днес това беше най-добрият президент, с когото съм работил.“