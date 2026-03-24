Българската федерация по борба информира, че за 63-тото издание на престижния международен турнир "Дан Колов - Никола Петров" са потвърдени близо 320 участници от 24 страни. Турнирът ще е от утре до 28 март в пловдивската зала "Колодрума". За първи път от години "градът под тепетата" ще е домакин на надпреварата.



В сравнение с миналогодишното издание ръстът на участниците е със 74 %, а на държавите - със 100 %. Този впечатляващ скок в мащаба подчертава нарастващия му престиж в международния календар на United World Wrestling (UWW) и успешното му преместване в по-голямата и модерна зала "Колодрума". Очаква се участие на силни национални отбори, включително от традиционните сили в борбата, както и завръщане или дебют на нови нации.



Сред потвърдените участници са и над 80 наши борци, които ще защитават домакинския статут пред родна публика.



Жребият ще се тегли утре, а схватките ще са на 3 тепиха.



"Този рекордно висок брой участници е ясен знак, че "Дан Колов - Никола Петров" се утвърждава като едно от най-привлекателните международни състезания в началото на сезона. Благодарим на всички федерации, които приеха поканата ни, и каним любителите на борбата в Пловдив", заявиха от ръководството на БФ Борба.