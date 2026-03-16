Вторият отбор на Атлетик (Куклен) победи Белащица с 2:0 в двубой от втория кръг на "А" Областна група - втора шестица. Регионалното дерби се игра на градския стадион в Куклен.

И двете попадения паднаха в самия край на иначе равностойния двубой.

В 89-ата минута Денис Гиведжов проби по левия фланг, навлезе в наказателното поле и подаде към Никола Гигов, който отблизо се разписа за 1:0.

В даденото от съдията добавено време "Старата школа" на “баските" отбелязаха гол-близнак, но този път от десния фланг. Гигов проби и асистира на Атанас Чернев, който оформи крайното 2:0.

В състава на гостите изпъкваше шампионът на България с Локомотив Пловдив Добрин Орловски, както и други играчи, подвизавали се в професионалния футбол у нас.

Във временното класиране Атлетик II е на 5-а позиция с актив от 24 точки. С 10 повече е лидерът Борислав (Първомай).