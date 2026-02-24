© Plovdiv24.bg Община Пловдивд пусна обществена поръчка за обновяване на стадион "Марица", провери Plovdiv24.bg.



Предмет на поръчката включва изпълнение на СМР, както следва:



ЕТАП 1 - Обновяване на игрището на стадион "Марица“, две игрища за футбол на малко поле и частично обновяване на източна трибуна



ЕТАП 2- Реконструкция на южна, североизточна и част от източна трибуна, ново футболно игрище на малко поле и обслужващи сгради“, УПИ I – за спорт, кв. 17, м. Жилищен парк "Марица - север“, адм. адрес - бул. България № 125, гр. Пловдив.



Какво се предвижда да бъде направено:



Нова настилка на футболния терен от естествена трева, вкл. всички дренажни слоеве и поливна система;



Премахване на съществуващо игрище за футбол на малки врати и изграждане на две нови с изкуствена трева от северната и южната страна на футболния терен;



Реконструкция на източна трибуна за 406 зрители (сектор за гости) и обновяване на алеята за достъп до трибуната.



Изграждане на ново игрище за футбол на малки врати с естествена тревна настилка в южната част на имота, вкл. всички дренажни слоеве, поливна система с връзка към изградената от Първи етап и места за около 100 зрители;



Реконструкция на североизточна, южна и част от източна трибуна с осигуряване на места за около 1628 зрители;



Изграждане на обслужващи постройки за санитарни възли, будка за информация, полиция, първа помощ.



Обществената поръчка е с прогнозна стойност 3 294 544,92 евро без ДДС (3 953 453,90 евро с ДДС).



Крайният срок за подаване на оферти изтича на 30 март в 23:59 часа.



Вижте в прикаченото видео как изглежда в момента стадион "Марица"!



