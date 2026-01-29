Позакъснелият Лудогорец ще опита да хване днес последния влак

© Facebook: PFC Ludogorets 1945 Лудогорец посреща Ница в последния кръг от основната фаза в Лига Европа. Двубоят ще е на стадион "Хювефарма Арена" от 22:00 часа.



"Орлите" са 25-и в моментното класиране, имащи 7 точки, което ги задължава да спечелят довечера, защото първият, който хваща място за плейофите е Селтик, разполагащ с 8 точки, а най-близките до него са Йонг Бойс, Бран и Лил с по 9. Съдбата не е в изцяло в ръцете на разградчани, но те имат шанс да продължат само, ако си свършат собствената задача.



В същото време са преследвани от 5 състава, които са с по 6 точки. Головата разлика на Лудогорец е 11:15. В миналия кръг домакините загубиха гостуването си на Глазгоу Рейнджърс за крайното 0:1.



Ница няма за какво да играе освен за честта си. Французите не могат да достигнат плейофите, защото са на 33-а позиция с едва 3 точките. Те бяха спечелени именно преди седмица след 3:1 над нидерландския Гоу Ахед Ийгълс у дома. Головото съотношение на отбора е 7:14. Шарл Ванхуте е наказан, а в селекцията има поне 5 контузени.



Това ще е първа официална среща в съперничеството Лудогорец - Ница.



Palmsbet.com дава ТЕЗИ коефициенти за мача, а Bethub.bg - следните.