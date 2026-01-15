ИЗПРАТИ НОВИНА
Арестуваха известна волейболистка, турските медии твърдят, че е любовница на Имамоглу
Автор: Николина Александрова 12:30
©
Днес,15 януари, започва процесът срещу Екрем Имамоглу по делото за университетската му диплома, която турските власти твърдят, че е фалшива. Въпреки това, друга афера, свързана с кмета на Истанбул и личния му живот, доминира в турските медии през последните 24 часа.

Според репортажа на кореспондента на SKAI в Истанбул, няколко часа преди началото на процеса в Турция е избухнал скандал заради показанията на инфлуенсърка, която е разкрила, че Имамоглу е имал извънбрачна връзка с известната волейболистка Дерия Чарган. Всъщност тази спортистка е арестувана преди няколко часа в рамките на операция на Дирекцията за борба с наркотиците, заедно с още 18 души.

Според публикация в проправителствения вестник Sabah, в рамките на операция на Дирекцията за борба с наркотиците са арестувани 19 души, сред които се предполага, че е и Дерия Чарган.

Новината за "извънбрачната връзка“ на Имамоглу се разпространява от вчера както от опозиционните, така и от проправителствените медии в Турция, без досега да има официално коментари или опровержение от страна на кмета на Истанбул или неговите сътрудници. Турските медии дори извадиха на преден план по-старо изявление на спортистката отпреди около две години, когато тя е попитана кой е най-известният човек, който е запаметен в контактите на мобилния й телефон. Тогава тя отговаря, че има записан телефонът на Имамоглу, без да дава допълнителни пояснения.

Инфлуенсърката с име Рабия Караджа, която също е арестувана от турските власти, е заявила, че Чарган е "приятелката на Имамоглу“. Според показанията й, кметът на Истанбул "се грижеше за нея и по някакъв начин осигуряваше заплащането й“, като споменава и други лица.

Образът, който властите в страната се опитват да създадат около Екрем Имамоглу, както отбелязват анализатори, включва обвинения за фалшива диплома, финансови нередности и скандален личен живот. Става въпрос обаче за твърдения, които до момента не са потвърдени.
