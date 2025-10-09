ИЗПРАТИ НОВИНА
Борисов: Карлос счупи и рекорда на планетата!
Автор: Илиана Пенова 22:40Коментари (0)69
© Facebook
Карлос отново е световен шампион, счупи и рекорда на планетата! Това написа във Фейсбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов минути след като Карлос Насар спечели третата си световна титла при мъжете на планетарен шампионат.

Борисов сподели в социалната мрежа и свои личен кадър с шампиона.

"Фокус" припомня, че 21-годишната мегазвезда започна с четвърто място в движението "изхвърляне", но смаза всички във второто движение - "изтласкване", постигайки 222 кг, което е нов световен рекорд. Така той стигна до златото в двубоя на Мондиал 2025 във Фьорде, Норвегия.






