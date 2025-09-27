ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев преговаря с Томаш, сделка обаче още няма
Автор: Георги Кирилов 22:20
© Plovdiv24.bg
Отборът на Ботев, който остана без треньор след приетата оставка на Николай Киров, преговаря с Александър Томаш.

Бившият наставник на Локо (Пд) и ЦСКА е реален вариант за нов наставник на "канарчетата", но сделка все още няма, въпреки писанията по разни софийски сайтове, научи ексклузивно Plovdiv24.bg.

Очаква се утре да стане ясно дали Томаш ще е новият наставник на "канарчетата".






Циркът е гарантиран. Очакваме с нетърпение предстоящите представления от Гомнежа. Какво ви причинихме, само с една ПЕТА, а кънариее?
