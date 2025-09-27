Ботев преговаря с Томаш, сделка обаче още няма

© Plovdiv24.bg Отборът на Ботев, който остана без треньор след приетата оставка на Николай Киров, преговаря с Александър Томаш.



Бившият наставник на Локо (Пд) и ЦСКА е реален вариант за нов наставник на "канарчетата", но сделка все още няма, въпреки писанията по разни софийски сайтове, научи ексклузивно Plovdiv24.bg.



Очаква се утре да стане ясно дали Томаш ще е новият наставник на "канарчетата".