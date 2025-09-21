ИЗПРАТИ НОВИНА
Жители на Труд блокираха днес "Карловско шосе"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:06
© Plovdiv24.bg
Десетки жители на село Труд затвориха днес в 15 часа пътя Пловдив – Карлово, който преминава през селото, и се отправиха с шествие от центъра към кръговото за село Строево. Причината за протеста е липсата на реакция от институциите за възстановяването на автобусна линия № 1, която осигурява връзка на селото с Пловдив.

Организаторите заплашват, че ако не бъдат чути, недоволството им ще стане безсрочно. В селото живеят над 5000 души, голяма част от които работят и учат в Пловдив. Проблемът с транспорта остава нерешен от години, припомнят от инициативата "Бъдеще за село Труд“, които са организирали редица подписки и протести, сезирали са общините Марица и Пловдив, както и областния управител, министъра на транспорта и народни представители.

Междуградските автобусни линии, преминаващи през селото, често са препълнени и не спират в него, разписанието на влаковете не съвпада с графика на учениците, а маршрутна линия № 5 е символ на хаоса – нередовни курсове, препълнени микробуси, липса на билети и елементарни условия за пътуване, посочват организаторите на протеста.

Те припомнят, че министърът на транспорта Гроздан Караджов преди 8 месеца е обещал среща с хората от Труд, но тя така и не се е състояла. Днес протестиращите ще го призоват отново да посети селото и да се срещне с тях.


