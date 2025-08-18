ИЗПРАТИ НОВИНА
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:07
©
Димитрина Гроозева - съпругата на полицая Здравко Грозев от Първомай е била убита снощи. Жената е била открита от сина си в банята, наръгана с нож. 

Момчето, което догодина ще бъде абитуриент, е футболист. То се прибирало от мач около 21,00 часа и се натъкнало на смразяващата гледка.

По това време Здравко Грозев в билна работа в местното районно управление. Семейството има още едно дете - момиче, която е студентка.

Няма яснота и мотив кой може да е извършител на престъплението. Към момента не е ясно дали жената е станала жертва на опит за грабеж или убийството е извършено с друга цел. По една от версиите нападател е проникнал в къщата, а след като тя се е събудила от шума и се е опитала да го прогони, е била намушкана.

В първомайския квартал "Дебър", където живее семейството, са в потрес. Всички определят Димитрина и Здравко като много добра двойка. Не са имали скандали, заплахи и финансови затруднения.

Жената работи в детската градина в квартала. По случая работи Криминална полиция, уведомена е и Окръжната прокуратура, информира "Блиц".







