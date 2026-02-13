ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Засякоха фалшиви банкноти от 50 евро в Пловдивска област
Установено е, че на 6 февруари 2026 г. В.Н. посетил три търговски обекта в Карлово – магазин, аптека и книжарница. Във всеки от тях направил покупки на ниска стойност, за които заплатил с подправени банкноти от по 50 евро с цел да му бъде върнато ресто в истинско евро.
Той носел черна шапка и тъмни очила. По-късно В.Н. с автомобил напуснал Карлово. Подаден е бил сигнал на тел. 112. При проведени множество оперативно-издирвателни мероприятия В.Н. е бил установен от полицейски служители в Ботевград на 11 февруари 2026 г.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 14 февруари 2026 г. Окръжна прокуратура – Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1899
|предишна страница [ 1/317 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Двама работници пострадаха от волтова дъга в Пловдивско
13:59 / 13.02.2026
Читалище в пловдивско село получи фрапантна сметка за такса смет
12:47 / 13.02.2026
89-годишна жена почина в болница, след като бе ударена от кола на...
12:23 / 12.02.2026
Баща е задържан заради шамар в училище в Пловдивско
15:14 / 11.02.2026
Оставиха в ареста чехите, хванати с незаконни лекарства край Плов...
16:10 / 10.02.2026
Официално откриха Младежкия център на Асеновград
13:30 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS