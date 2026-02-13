ИЗПРАТИ НОВИНА
Засякоха фалшиви банкноти от 50 евро в Пловдивска област
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:51
©
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем В.Н., на 43 г., за това, че на 06.02. 2026 г. в Карлово в три търговски обекта е прокарал в обращение подправени парични знаци - три броя неистински банкноти с номинал от по 50 евро  – престъпление по чл. 244 ал. 1 вр. чл. 26 от Наказателния кодекс.

Установено е, че на 6 февруари 2026 г. В.Н. посетил три търговски обекта в Карлово – магазин, аптека и книжарница. Във всеки от тях направил покупки на ниска стойност, за които заплатил с подправени банкноти от по 50 евро с цел да му бъде върнато ресто в истинско евро.

Той носел черна шапка и тъмни очила. По-късно В.Н. с автомобил напуснал Карлово. Подаден е бил сигнал на тел. 112. При проведени множество оперативно-издирвателни мероприятия В.Н. е бил установен от полицейски служители в Ботевград на 11 февруари 2026 г.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 14 февруари 2026 г. Окръжна прокуратура – Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.


