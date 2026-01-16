Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод

© Във връзка с мащабната авария на водопроводната мрежа в Асеновград, довела до спиране на водоподаването в голяма част от града, Неджиб Неджиб – собственик на имота, под който преминава спуканият водопровод, излезе с официална позиция в соцалните мрежи от свое и от името на семейството си.



"Обръщам се към гражданите на Асеновград, за да внеса яснота по случая и да защитя името и спокойствието на моето семейство“, заявява Неджиб.



По думите му, преди пет години семейството е закупило парцел и е преминало изцяло законовата процедура по проектиране и строителство. Всички необходими документи и проекти са били внесени в Община Асеновград, одобрени по надлежния ред, след което е издадено разрешение за строеж.



"В хода на процедурата сме посещавали неколкократно ВиК. Никога не сме били уведомени, че през самия парцел преминава централен водопровод“, подчертава той.



Семейството живее в къщата вече трета година без каквито и да е проблеми или инциденти. Според Неджиб, конкретната авария е възникнала при строителни дейности в съседен имот, където е била спукана тръба. Съседът също е заявил, че в неговата документация наличието на такъв водопровод не е било отразено.



В позицията си собственикът категорично отхвърля всички появили се в публичното пространство твърдения за подкупи и незаконни действия.



"Това са неверни, обидни и недоказани внушения, които засягат честта и достойнството на моето семейство“, заявява той.



Относно строителния статут на сградата Неджиб уточнява, че Акт 16 към момента е в процес на издаване, което по думите му е напълно нормална и законова процедура.



В изявлението си той отправя и критика към институциите, като заявява, че не приема опитите отговорността да бъде прехвърлена върху него и семейството му.



"Тази тръба е на повече от 60 години и е трябвало да бъде подменена още преди седем години. Недопустимо е сега някой да се опитва да си "измие ръцете“ с нас“, допълва той.



В заключение Неджиб Неджиб призовава за човешко отношение, разбиране и прекратяване на злонамерените коментари:



"Зад тези обвинения стоят реални хора – семейство и деца, които страдат от несправедлив обществен натиск.“