Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:45
©
Във връзка с мащабната авария на водопроводната мрежа в Асеновград, довела до спиране на водоподаването в голяма част от града, Неджиб Неджиб – собственик на имота, под който преминава спуканият водопровод, излезе с официална позиция в соцалните мрежи от свое и от името на семейството си.

"Обръщам се към гражданите на Асеновград, за да внеса яснота по случая и да защитя името и спокойствието на моето семейство“, заявява Неджиб.

По думите му, преди пет години семейството е закупило парцел и е преминало изцяло законовата процедура по проектиране и строителство. Всички необходими документи и проекти са били внесени в Община Асеновград, одобрени по надлежния ред, след което е издадено разрешение за строеж.

"В хода на процедурата сме посещавали неколкократно ВиК. Никога не сме били уведомени, че през самия парцел преминава централен водопровод“, подчертава той.

Семейството живее в къщата вече трета година без каквито и да е проблеми или инциденти. Според Неджиб, конкретната авария е възникнала при строителни дейности в съседен имот, където е била спукана тръба. Съседът също е заявил, че в неговата документация наличието на такъв водопровод не е било отразено.

В позицията си собственикът категорично отхвърля всички появили се в публичното пространство твърдения за подкупи и незаконни действия.

"Това са неверни, обидни и недоказани внушения, които засягат честта и достойнството на моето семейство“, заявява той.

Относно строителния статут на сградата Неджиб уточнява, че Акт 16 към момента е в процес на издаване, което по думите му е напълно нормална и законова процедура.

В изявлението си той отправя и критика към институциите, като заявява, че не приема опитите отговорността да бъде прехвърлена върху него и семейството му.

"Тази тръба е на повече от 60 години и е трябвало да бъде подменена още преди седем години. Недопустимо е сега някой да се опитва да си "измие ръцете“ с нас“, допълва той.

В заключение Неджиб Неджиб призовава за човешко отношение, разбиране и прекратяване на злонамерените коментари:

"Зад тези обвинения стоят реални хора – семейство и деца, които страдат от несправедлив обществен натиск.“







Живеел от 3 години в къща без Акт 16. Сега трябва да има изселване и запечатване на обекта. Също така спиране на всякакви временни комуникации (ток, вода, канализация и подобни). Когато, и ако вземе Акт16, тогава да живее там.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

