ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод
"Обръщам се към гражданите на Асеновград, за да внеса яснота по случая и да защитя името и спокойствието на моето семейство“, заявява Неджиб.
По думите му, преди пет години семейството е закупило парцел и е преминало изцяло законовата процедура по проектиране и строителство. Всички необходими документи и проекти са били внесени в Община Асеновград, одобрени по надлежния ред, след което е издадено разрешение за строеж.
"В хода на процедурата сме посещавали неколкократно ВиК. Никога не сме били уведомени, че през самия парцел преминава централен водопровод“, подчертава той.
Семейството живее в къщата вече трета година без каквито и да е проблеми или инциденти. Според Неджиб, конкретната авария е възникнала при строителни дейности в съседен имот, където е била спукана тръба. Съседът също е заявил, че в неговата документация наличието на такъв водопровод не е било отразено.
В позицията си собственикът категорично отхвърля всички появили се в публичното пространство твърдения за подкупи и незаконни действия.
"Това са неверни, обидни и недоказани внушения, които засягат честта и достойнството на моето семейство“, заявява той.
Относно строителния статут на сградата Неджиб уточнява, че Акт 16 към момента е в процес на издаване, което по думите му е напълно нормална и законова процедура.
В изявлението си той отправя и критика към институциите, като заявява, че не приема опитите отговорността да бъде прехвърлена върху него и семейството му.
"Тази тръба е на повече от 60 години и е трябвало да бъде подменена още преди седем години. Недопустимо е сега някой да се опитва да си "измие ръцете“ с нас“, допълва той.
В заключение Неджиб Неджиб призовава за човешко отношение, разбиране и прекратяване на злонамерените коментари:
"Зад тези обвинения стоят реални хора – семейство и деца, които страдат от несправедлив обществен натиск.“
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 33 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Регионални новини:
Обявиха частично бедствено положение в Асеновград
13:44 / 16.01.2026
Посегнаха и на манастира в Белащица - три пъти
09:08 / 16.01.2026
60-годишен водопровод остави Асеновград за 48 часа без вода, днес...
09:06 / 15.01.2026
Манол Генов: Тежката ситуация с аварията по магистралния водопров...
17:10 / 14.01.2026
Кметът на Асеновград: Скъпи съграждани, разбирам напълно напрежен...
10:58 / 14.01.2026
Двойната смърт в Пловдивско е заради задушаване от газов котлон
13:17 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS