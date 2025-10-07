Сняг на 27 километра от Пловдив

© Plovdiv24.bg На 27 км от Пловдив вече заваля първият сняг. От кметството на село Лилково честитят на всички жители и туристи.



За съжаление електрозахранването в зоната е прекъснато. Администрацията е подала сигнал към дружеството и вече е изпратен екип.



За момента няма сняг на село Бойково и Хижа Здравец. Времето там е мъгливо. В момента на Пампорово има 10-12 см снежна покривка и продължава да вали.



