Пловдивският район "Западен" е с изцяло нов облик. В навечерието на Великден, район "Западен“ се преобрази с красива тематична украса, създадена с много любов и вдъхновение, видя Plovdiv24.bg.

Тази инициатива стана възможна благодарение на човек, който с двете си ръце измайстори дървените великденски яйца. Те бяха изрисувани с пъстри цветове и орнаменти от учители и ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий“, ОУ "Елин Пелин“, ОУ "Драган Манчов“ и ОУ "Тодор Каблешков“. Всяко яйце носи своя уникален дух и послание – надежда, ново начало и доброта, съобщи кметът на "Западен" Тони Стойчева.

Районната администрация кани пловдивчани и гости на града да се разходят в зелените паркове и да запечатат красиви моменти с великденските яйца в парк "Ружа“, парк "Мир“ и парка в кв. "Прослав“.

Припомняме, че Пловдив посреща великденските празници с богата културна програма. Още с навлизането в месец април по Главната улица бяха засадени хиляди сезонни цветя, а по цялото протежение на пешеходната зона от Площад централен до Римския стадион са разположени големи великденски яйца, всяко от тях украсено по различен начин.

Програма по дни и часове:

9 април (четвъртък)

11:00 – 13:00 ч. – Великденски творчески работилници: В рамките на проекта "Занаяти с бъдеще“, майсторите от Регионалната занаятчийска камара ще учат малчуганите на изкуството за изписване на великденски яйца и изработка на накити от мъниста.

11 април (събота)

11:00 – 13:00 ч. – Творчески ателиета за деца: Втори шанс за най-малките пловдивчани да се докоснат до традиционните занаяти и сами да сътворят празнична украса под вещото ръководство на занаятчиите.

12 април (неделя – Великден)

12:00 ч. – Концерт на Биг Бенд Пловдив: Празничният ден ще започне с тържествените звуци на джаз и суинг, под диригентството на Николай Гешев.

17:30 ч. – Концерт на Елия Тодорова ELIYA & Live Band: Вечерта ще продължи с модерно звучене и много енергия от талантливата Елия Тодорова, която ще подари на публиката своите най-добри изпълнения.

13 април (понеделник)

12:00 ч. – "Великденски чудеса в страната на талантите“: Празничен концерт с участието на малките звезди от популярното предаване на Ася Антонова, изпълнен с много усмивки и детски талант.

17:30 ч. – Концерт на Фолклорен ансамбъл "Тракия“: Празниците ще завършат подобаващо с магията на българския фолклор. Под ръководството на проф. д-р Даниела Дженева, ансамбълът ще представи красотата на нашите ритми и танци.