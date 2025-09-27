ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Протест блокира движението
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:53Коментари (3)1077
©
Жителите на село Труд продължават безсрочните си протести с настояване за реално възстановяване на автобусна линия №1 и нормална транспортна връзка с Пловдив.

Следващият протест ще се проведе утре от 14:30 ч. на Карловско шосе, където движението ще бъде временно блокирано. Организаторите подчертават, че не целят да създават неудобство на пътуващите, а да бъдат чути и проблемът най-накрая да получи решение.

Общественият транспорт е основно право, а борбата на Труд е борба и за други населени места в страната, които страдат от липса на адекватен транспорт.


Още по темата: общо новини по темата: 33
21.09.2025 Жители на Труд блокираха днес "Карловско шосе"
19.09.2025 Труд излиза на протест, искат единицата да ходи до селото
01.09.2025 Важна информация за транспорта на община в Пловдивско
16.04.2025 Сериозен проблем за работещи в Пловдив, пътуващи от втория по големина град в областта
01.04.2025 Според проучване всеки ден в Пловдив влизат 220 000 коли от близките населени места
15.12.2024 Градски автобус ще ходи до голямо пловдивско село, билетът ще струва повече
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Браво на жителите на с. Труд. Протест до дупка! Все пак кметът на Пловдив живее извън града, знае как стоят нещата. Ще оправи нещата.
0
 
 
Село Труд и община Марица как смятат да участват във финансирането на въпросната автобусна линия №1 и нормална транспортна връзка с Пловдив? Или общественият транспорт е само основно право, но не и основно задължение да си платиш за него?... :)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Регионални новини:
В любимо пловдивско село показват, че знаят как
06:30 / 27.09.2025
Екоинициативи, спорт и танци на Re: Bazaar в Асеновград
06:00 / 27.09.2025
Жителите на голямо пловдивско село ликуват!
17:19 / 26.09.2025
Три пожара край Пловдив
12:38 / 25.09.2025
Легендарната първомайска лютеница оживява на голям празник
22:10 / 24.09.2025
Убийството край "Невястата": Напръскване със спрей и пробождания ...
13:21 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
11:15 / 25.09.2025
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
19:55 / 25.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: