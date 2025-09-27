Протест блокира движението

© Жителите на село Труд продължават безсрочните си протести с настояване за реално възстановяване на автобусна линия №1 и нормална транспортна връзка с Пловдив.



Следващият протест ще се проведе утре от 14:30 ч. на Карловско шосе, където движението ще бъде временно блокирано. Организаторите подчертават, че не целят да създават неудобство на пътуващите, а да бъдат чути и проблемът най-накрая да получи решение.



Общественият транспорт е основно право, а борбата на Труд е борба и за други населени места в страната, които страдат от липса на адекватен транспорт.