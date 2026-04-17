С първа копка започна реализацията на проекта за реконструкция и благоустрояване на ул. "Хан Аспарух“ в кв. "Момина баня" в Хисаря. Така на практика стартират строително-монтажните дейности по обекта, който ще промени осезаемо средата в района на квартала, съобщиха от общината за Plovdiv24.bg.

Участъкът е с дължина малко над 248 метра и се намира между улиците "Опълченска“ и "Бор“. Предвижда се изграждане на ново пътно платно с широчина 4.50 метра, както и тротоари с широчина от 0.75 до 1.50 метра. В момента улицата е с амортизирана настилка и без ясно обособени тротоари, което създава неудобства както за пешеходците, така и за шофьорите.

"След завършването на проекта жителите на "Момина баня" ще имат по-безопасна и удобна среда. Предвидено е и след приемането на Инвестиционната програма за 2026 да започне благоустрояването на съседната ул. "Иглика“. Работим стъпка по стъпка за подобряване на средата. Затова и политиката ни е към изготвяне на проекти за реконструкция на улиците в цялата община, което правим със собствени средства и ще кандидатстваме по различни програми за тяхното финансиране. Този проект се реализира със средства от Бюджета на община Хисаря“, каза кметът на община Хисаря Ива Вълчева.

Беше направен и преглед на напредъка по реконструкцията на улиците "Шейново“ и "Васил Левски“ в Хисаря. Дейностите се изпълняват поетапно, като към момента се работи активно по подобряване на пътната настилка и прилежащата инфраструктура. Проектът ще продължи и с благоустрояване на ул. "Победа“ в кв. "Момина баня". На ул. "Шейново“ вече е започнала реконструкция на уличното платно и тротоарите, които ще бъдат изпълнени с вибропресовани павета. Предвижда се осигуряване на достъпна среда чрез понижаване на бордюрите и полагане на тактилни плочи за хора със зрителни увреждания. На ул. "Васил Левски“ се полагат нови бордюри и се работи по изравняване нивото на тротоарите. Проектът се финансира по Приложение № 3 към чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България.

"Подхождаме с внимание към всеки детайл. Целта ни е не просто временен ремонт, а устойчиво решение, което ще служи на хората дълги години. На ул. "Шейново“ вече е изградено и улично осветление с енергоефективни LED осветителни тела, което значително подобрява осветеността и безопасността“, допълни кметът.

Паралелно с това започнаха и текущите ремонти в кварталите и централна градска част. В различни райони вече се работи с печматик за бързо възстановяване на настилките. Обхванати са ул. "Д. Благоев“, ул. "Ал. Стамболийски“, ул. "Крепостна“, Гаров площад, ул. "Аугуста“ и ул. "Оборище“.

Община Хисаря продължава последователно да инвестира в подобряване на градската среда, като усилията са насочени както към основните инфраструктурни обекти, така и към текущата поддръжка на уличната мрежа.

