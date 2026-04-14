Хисаря е град в Южна България. Намира се в област Пловдив и е административен център на община Хисаря. По данни на НСИ населението на града е 5888 души към 31 декември 2024 г. Намира се на 44 километра от Пловдив.

Всички сме чували, че минералната вода е полезна за здравето. Но знаем ли точно как и за какво ни помага? В тази публикация ще се запознаем подробно с лечебните свойства на минералната вода в Хисаря – един от водещите балнеокурорти у нас.

Още от древността са се носели легенди за полезните свойства на минералната вода. Това всъщност е и основната причина римляните да основат крепостен град на територията на днешния град Хисаря – някогашния Диоклецианопол. Там римляните са се радвали на благоприятните ефекти на водата, а процедурите са извършвали истински жреци.

Днес Хисаря продължава да се радва на цели 22 извора с различен химичен състав, а жреците са отстъпили мястото си на терапевти, масажисти и рехабилитатори, които се грижат за здравето, разкрасяването и допълнителния комфорт на посетителите. Курортът привлича туристи от всички кътчета на България, а и от цял свят. Основната причина е същата, като от едно време – минералната вода и лечебните й свойства.

Характеристики и ползи от минералната вода в Хисаря

Хисарската вода, бликаща от всички извори в града притежава няколко общи характеристики – тя е бистра, безцветна и приятна за пиене, като попада в категорията на слабо минерализираните води – под 2 g/l.

Това я прави подходяща да се използва за питейно лечение на бъбречно-урологични, жлъчни, стомашно-чревни и чернодробни заболявания.

А потапянето в минералната вода в Хисаря помага срещу проблеми с опорно-двигателния апарат, обмяна на веществата и ендокринната система. Също така, има благоприятен ефект върху кожата, като я прави по-мека.

Колкото до разликите, водата на изворите в Хисаря има различен състав, температура и лечебни свойства. Нека разгледаме някои от тях:

Извор Момина баня

Минералната вода на извор Момина баня няма мирис и се отличава с най-високо съдържание на радон и температура от 41 градуса. Това я прави особено подходяща за лечение на бъбречно-урологични заболявания и проблеми с опорно-двигателния апарат. С нея могат да се правят и радонови инхалации, които помагат при различни заболявания.

Извор Момина сълза

Друг известен и интересен извор е Момина сълза. Температурата на водата е 42 градуса, а в състава й има много микроелементи – манган, цинк, кобалт, мед и други. Казват, че това е най-вкусната вода в Хисаря, като се използва за питейно лечение предимно на стомашно-чревни неразположения.

Около извора се носи легенда, според която по време на османското робство в харема на местния бей била доведена красива българска девойка. Една вечер той я унизил, като я накарал да сервира на гостите му гола. Но девойката, след като сервирала, го ударила с подноса по главата и той умрял. Разбира се, това дело не останало безнаказано – смелата българка била хвърлена на клада, а щом започнала да гори, две сълзи се търкулнали от лицето й. Според легендата, от мястото, където паднали сълзите, бликнал лечебен извор. Пълната легенда може да прочетете тук.

В центъра на Хисаря можете да видите скулптура на девойката с поднос над главата си, превърнала се в символ на града.

Съвсем наблизо се намира друга чешма – Стублата. Водата на този извор е най-хладка – само 31 градуса, затова се използва най-вече за промиване на очите.

Топлица

Като споменахме най-хладкият, време е и за най-горещият извор в града – Топлица. Температурата на водата е 51 градуса, което я прави подходяща за лечение на гинекологични заболявания. Интересно е да споменем и, че върху него е била построена първата минерална баня в града.

Свежест

Извор Свежест се използва предимно за лечение на неврози, като температурата на водата варира между 37 и 41 градуса.

Извор Бистрица

Водата от извор Бистрица не е питейна, но има най-благоприятно въздействие върху кожата.

Минералните извори и лечебните свойства на водата в Хисаря със сигурност имат най-голяма притегателна сила за посетителите, но освен тях, градът има още много с какво да ни изненада приятно.