Към средата на изборния ден избирателната активност в 17-и МИР (Пловдив-област) възлиза на 11,96%. Данните бяха оповестени от председателя на Районната избирателна комисия (РИК) Янко Радунчев, предаде репортер на Plovdiv24.bg. До момента своя глас са дали 34 473 души от общо 288 252 имащи право на глас в областта.

Рекордьори по активност

Според междинните данни се наблюдава лек ръст в активността спрямо предходни избори.

Най-висока избирателна активност е в Община Лъки, където до урните са отишли 21,54% от гласоподавателите.

Най-ниската активност е Община Раковски, със скромните 7,26%.

Работа в намален състав и организационни промени

Янко Радунчев съобщи, че част от Секционните избирателни комисии (СИК) работят в намален състав. Причините за отсъствията на членове са обективни – здравословни проблеми, хоспитализации или смъртни случаи в семействата.

"Секционните комисии са от по девет души, което им позволява да функционират нормално и в намален състав. Извършили сме замени там, където е било възможно. Това по никакъв начин няма да повлияе на честността или легитимността на вота“, категоричен бе председателят на РИК 17.

Сигнали за нарушения

Към момента са постъпили три сигнала за нарушения, два от които вече са обработени:

Единият е сигнал за брандиран автомобил на политическа формация пред училище "Никола Вапцаров“. Проверката на място не е установила наличие на превозното средство, но на политическата формация са дадени указания за спазване на Изборния кодекс.

Проверява се сигнал за незаконна агитация на чужд език в и около секциите в Долни Воден и Горни Воден.

Технически неизправности

Изборният ден не преминава без технически проблеми с машинното гласуване. На няколко места устройствата печатат частични бюлетини или изобщо не генерират разписка. Повечето повреди се отстраняват на място от техници, но в село Конуш машината е отказала окончателно. Със решение на РИК там гласуването продължава изцяло с хартиени бюлетини.

Очаква се следващата актуализация на данните за избирателната активност да покаже дали тенденцията за по-високо участие ще се запази до края на изборния ден.