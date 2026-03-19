Павел Михайлов е провел среща с министъра на регионалното развитие Николай Найденов относно проблемите и приоритетите на инфраструктурните обекти за развитие на общината.
Първият проблем, който е бил поставен пред министър Найденов, е за започнатото от АПИ преди година и половина, но незавършено трасе между Пловдив и Първенец.
"Крайно необходимо е пътят да бъде завършен, да се сключи изготвеният анекс между АПИ и изпълнителя за подмяна на водопроводната мрежа по улица "Съединение" в Първенец и изграждане на ново четвърто платно, което ще намали задръстванията. Пътят е изключително важен и обслужва основно жителите на Първенец, Храбрино, 5 родопски села и най-голямото тържище в България", разяснява Михайлов.
Той е подвигнал темата и за мантинелите по трасето на околовръстния път на Пловдив и тежките пътни инциденти с фатален край.
"Обърнах внимание, че до общината не достига информация АПИ да продължава да работи за разширяването на околовръстното шосе, което е изключително важно за региона и хората го очакват. Предвиждат се четири ленти, по две във всяка посока, две локални платна, както и нови пътни връзки. Има идеен проект за участъка от магистрала "Тракия“ до Асеновградско шосе, но настоявам работата трябва да продължи.", допълва той.
Кметът е споделил и идеите си за нов общински път, свързващ Брестник, Браниполе, Белащица и Марково, който да бъде алтернативен на околовръстния път и ще намали трафика по него. Той е категоричен, че ще се търси държавно финансиране.
Обсъдена е била й темата с качеството на питейната вода в Брестовица.
"Министър Найденов отбеляза, че в момента се работи с ограничен бюджет. Той пое ангажимент да провери възможността за реализиране на проектите.", уточнява Михайлов.
