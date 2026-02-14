ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пиян и без книжка предизвика кърваво меле в Пловдивско, един е загинал, друг е тежко ранен
Според предварителната информация в района на Розино лек автомобил "Мерцедес" навлязъл в насрещното движение и ударил лек автомобил "Форд". От пристигналите спешни медици е констатирана смъртта на водача на втората кола, а негов спътник е откаран в болница в критично състояние.
Лекарски прегледи се извършват и на 23-годишния шофьор на "Мерцедес"- а. Установено е, че той е неправоспособен, а пробата му с дрегер отчела наличие на алкохол около 1.6 промила.
Местопроизшествието е запазено от служители на РУ-Карлово, направен е оглед. Причините и обстоятелствата около пътния инцидент се разследват.
