ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ще съдят шофьора, предизвикал кървавото меле в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:32Коментари (0)830
©
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Е.М., 23 г., за това, че на 14.02.2026 г., около 00,30 ч., в с. Розино, общ. Карлово, обл. Пловдив, при управление на моторно превозно средство – лек  автомобил, марка "Мерцедес“, нарушил правилата за движение по пътищата, навлязъл в насрещното пътно платно, и по непредпазливост причинил смъртта на С.Л. на 48 г., и телесни повреди на 46-годишен мъж.

Деянието е извършено след употреба на алкохол – 1,6 промила, установено с техническо средство "Алкотест Дрегер“. Е.М. е неправоспособен водач. Престъплението е квалифицирано по чл. 343 ал.4 вр. ал.3 буква "Б“ вр. ал. 1 буква "В“ вр. чл. 342 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 14 февруари 2026 г., около 00,30 ч., в с. Розино, обл. Пловдив, Е.М., който управлявал лек автомобил, марка "Мерцедес“, навлязъл в насрещното пътно платно и ударил челно идващия лек автомобил, марка "Форд“,  управляван от С.Л., който е загинал на място. Неговият спътник – мъж, на 46 г., е бил откаран с наранявания в болница. Е.М. е управлявал автомобила след употреба на алкохол – 1,6 промила, установено с техническо средство, и е неправоспособен водач.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 16 февруари 2026 г., Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.


Още по темата: общо новини по темата: 1
14.02.2026 Пиян и без книжка предизвика кърваво меле в Пловдивско, един е загинал, друг е тежко ранен






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
НСИ публикува официалните данни за заплатите в Пловдив и областта...
14:07 / 16.02.2026
Убийство в пловдивски парк е извършено по особено мъчителен за уб...
13:58 / 16.02.2026
Дядото на 4-годишния Марти: Доживотен затвор за Бургазлиев
12:24 / 16.02.2026
ВКС върна за ново разглеждане делото за смъртта на 13-годишната Г...
10:29 / 16.02.2026
70% от коронарните операции в УМБАЛ "Свети Георги" са при пациент...
09:09 / 16.02.2026
Неработеща врата затруднява пловдивчани
08:31 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Издирва се жена от столичния квартал "Лагера"!
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: