Ще съдят шофьора, предизвикал кървавото меле в Пловдивско

© Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Е.М., 23 г., за това, че на 14.02.2026 г., около 00,30 ч., в с. Розино, общ. Карлово, обл. Пловдив, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка "Мерцедес“, нарушил правилата за движение по пътищата, навлязъл в насрещното пътно платно, и по непредпазливост причинил смъртта на С.Л. на 48 г., и телесни повреди на 46-годишен мъж.



Деянието е извършено след употреба на алкохол – 1,6 промила, установено с техническо средство "Алкотест Дрегер“. Е.М. е неправоспособен водач. Престъплението е квалифицирано по чл. 343 ал.4 вр. ал.3 буква "Б“ вр. ал. 1 буква "В“ вр. чл. 342 ал. 1 от Наказателния кодекс.



На 14 февруари 2026 г., около 00,30 ч., в с. Розино, обл. Пловдив, Е.М., който управлявал лек автомобил, марка "Мерцедес“, навлязъл в насрещното пътно платно и ударил челно идващия лек автомобил, марка "Форд“, управляван от С.Л., който е загинал на място. Неговият спътник – мъж, на 46 г., е бил откаран с наранявания в болница. Е.М. е управлявал автомобила след употреба на алкохол – 1,6 промила, установено с техническо средство, и е неправоспособен водач.



Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 16 февруари 2026 г., Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.