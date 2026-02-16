© Plovdiv24.bg 23-годишният Ерджан Метин Мехмед причини тежкото пътнотранспортно произшествие край село Розино в събота. Окръжният съд в Пловдив разгледа искане на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража Мехмед е привлечен като обвиняем, че при управление на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение по пътищата и е причинил по непредпазливост смъртта на 48-годишен мъж и телесни повреди на 46-годишен мъж, предава репортер на Plovdiv24.bg. След като се запозна с делото съдията реши да го остави за постоянно в ареста.



Припомняме, че на 14 февруари 2026 г., около 00,30 ч., в с. Розино, обл. Пловдив, Ерджан Мехмед, който управлявал лек автомобил, марка "Мерцедес“, навлязъл в насрещното пътно платно и ударил челно идващия лек автомобил, марка "Форд“, управляван от С.Л., който е загинал на място. Неговият спътник – мъж, на 46 г., е бил откаран с наранявания в болница. Ерджан Мехмед е управлявал автомобила след употреба на алкохол – 1,6 промила, установено с техническо средство, и е неправоспособен водач.



Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.



