|Ерджан Мехмед остава в ареста, след като погуби един и тежко рани друг при ПТП в Пловдивско
Апелативният съд прие, че има достатъчно доказателства за наличие на обосновано подозрение в съпричастността на Ерджан за причинената катастрофа. Той е привлечен към наказателна отговорност за тежко престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 15 години. Управлявал автомобила след употреба на алкохол и без свидетелство за правоуправление. Няма реална опасност да се укрие при една по-лека мярка за неотклонение, но има опасност да извърши престъпление. За това съдът счита,че най-адекватната мярка за неотклонение в момента е задържане под стража.
Определението на апелативния съд е окончателно.
