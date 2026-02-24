ИЗПРАТИ НОВИНА
Ерджан Мехмед остава в ареста, след като погуби един и тежко рани друг при ПТП в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:13Коментари (0)49
© Plovdiv24.bg
Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Пловдив, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо 23-годишния неправоспособен водач Ерджан Метин Мехмед. Той е обвинен в това, че на 14.02.2026 г., около 00,30 ч., в с. Розино, общ. Карлово, обл. Пловдив, при управление на моторно превозно средство – лек  автомобил, марка "Мерцедес“, нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на С. Л. и средна телесна повреда на М. Г., като деянието е извършено след употреба на алкохол – 1,6 промила, установено по надлежния ред. Автомобилът е управляван и със свалени регистрационни номера от полицията поради прекратяване на регистрацията на колата за срок от една година.

Апелативният съд прие, че има достатъчно доказателства за наличие на обосновано подозрение в съпричастността на Ерджан за причинената катастрофа. Той е привлечен към наказателна отговорност за тежко престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 15 години. Управлявал автомобила след употреба на алкохол и без свидетелство за правоуправление. Няма реална опасност да се укрие при една по-лека мярка за неотклонение, но има опасност да извърши престъпление. За това съдът счита,че най-адекватната мярка за неотклонение в момента е задържане под стража.

Определението на апелативния съд е окончателно.


