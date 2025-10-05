ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Пенсионери от Пловдивско: Проблемът е, че цените сега растат и когато дойде еврото, няма да сме платежоспособни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:29Коментари (0)6
©
Нито една пенсия няма да бъде променяна, намалявана или спирана след 1 януари, когато България официално влезе в еврозоната, увери днес управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова по време на среща с пенсионери в пловдивското село Граф Игнатиево.

"При превалутирането закръглянето на сумите винаги ще се извършва в полза на лицата и никой няма да загуби своя доход“, каза тя. 

Много от пенсионерите изразиха спокойствие относно въвеждането на еврото и увериха, че са достатъчно информирани, за да не бъдат подвеждани.

"Ние сме живи дяволи и няма кой да ни излъже и да ни изработи, можем да смятаме и работим с машини, няма кой да ни излъже“, коментира един от присъстващите. Друг добави: "Всеки ден това приказват по телевизията – имаш 600 лева пенсия, бива и да те излъжат за еврото.“

Весела Караиванова поясни, че превалутирането на пенсиите ще стане автоматично, без необходимост пенсионерите да посещават институции или да откриват нови банкови сметки.

"На 1 януари, когато пенсионерът посети пощенската станция или банкомата, той ще изтегли своите пари в евро. Не е необходимо да идва до институция, не е необходимо да отваря нови платежни сметки, не е необходимо да подписва разпореждания“, каза тя.

Някои пенсионери изразиха притеснение, че с пенсиите, които получават в момента, няма да могат да покриват основните си разходи. Управителят на НОИ обаче увери, че предвидената индексация ще компенсира растящата инфлация

"Еврото не е проблемът, проблемът е, че цените сега растат и когато дойде еврото, ние няма да сме платежоспособни“, коментира един пенсионер. Друг уточни: "Осведомени сме какви пари ще взимаме, как ще преминем в евро, ще чакаме увеличение малко на пенсиите.“

Весела Караиванова добави: "Предвидено е осъвременяването на пенсиите с процента на инфлацията и темпа на нарастване на средния осигурителен доход. Така че хората трябва да бъдат спокойни.“

Индексирането на пенсиите ще бъде заложено в следващия държавен бюджет, като възрастта за пенсиониране няма да се увеличава.


Още по темата: общо новини по темата: 1310
05.10.2025 »
05.10.2025 »
05.10.2025 »
05.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
предишна страница [ 1/219 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди ...
13:31 / 05.10.2025
Аромат на лютеница завладя Калековец, Ути Бъчваров направи вкусна...
10:12 / 05.10.2025
Нов протест на жителите на Труд
08:15 / 05.10.2025
Извратен ученик от Асеновград изнасили непълнолетно момиче
17:31 / 04.10.2025
Жителите на село Труд: Протестите остават докато кметовете на Пло...
09:36 / 04.10.2025
Нов протест на жителите на Труд
15:43 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Борба за почистването на Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: