|Пенсионери от Пловдивско: Проблемът е, че цените сега растат и когато дойде еврото, няма да сме платежоспособни
"При превалутирането закръглянето на сумите винаги ще се извършва в полза на лицата и никой няма да загуби своя доход“, каза тя.
Много от пенсионерите изразиха спокойствие относно въвеждането на еврото и увериха, че са достатъчно информирани, за да не бъдат подвеждани.
"Ние сме живи дяволи и няма кой да ни излъже и да ни изработи, можем да смятаме и работим с машини, няма кой да ни излъже“, коментира един от присъстващите. Друг добави: "Всеки ден това приказват по телевизията – имаш 600 лева пенсия, бива и да те излъжат за еврото.“
Весела Караиванова поясни, че превалутирането на пенсиите ще стане автоматично, без необходимост пенсионерите да посещават институции или да откриват нови банкови сметки.
"На 1 януари, когато пенсионерът посети пощенската станция или банкомата, той ще изтегли своите пари в евро. Не е необходимо да идва до институция, не е необходимо да отваря нови платежни сметки, не е необходимо да подписва разпореждания“, каза тя.
Някои пенсионери изразиха притеснение, че с пенсиите, които получават в момента, няма да могат да покриват основните си разходи. Управителят на НОИ обаче увери, че предвидената индексация ще компенсира растящата инфлация
"Еврото не е проблемът, проблемът е, че цените сега растат и когато дойде еврото, ние няма да сме платежоспособни“, коментира един пенсионер. Друг уточни: "Осведомени сме какви пари ще взимаме, как ще преминем в евро, ще чакаме увеличение малко на пенсиите.“
Весела Караиванова добави: "Предвидено е осъвременяването на пенсиите с процента на инфлацията и темпа на нарастване на средния осигурителен доход. Така че хората трябва да бъдат спокойни.“
Индексирането на пенсиите ще бъде заложено в следващия държавен бюджет, като възрастта за пенсиониране няма да се увеличава.
