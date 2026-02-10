ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оставиха в ареста чехите, хванати с незаконни лекарства край Пловдив
Обвиняемите З. Х. и И. Н. са привлечени към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба до 5112,92 евро.
Съдът прецени, че въпреки ранния етап на разследване, от събраните до момента доказателства може да се направи извод за съпричастност на обвиняемите З. Х. и И. Н. към престъплението, за което им е повдигнато обвинение.
Районен съд – Асеновград прие, че при мярка, различна от задържане под стража е налице опасност както от извършване на престъпление, така и от укриване.
Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Пловдив.
