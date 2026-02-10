Оставиха в ареста чехите, хванати с незаконни лекарства край Пловдив

© Асеновградският районен съд взе най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо З. Х. и И. Н., чешки граждани, обвинени за това, че на 06.02.2026 г., в с. Богданица, обл. Пловдив, като съизвършители, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговска марка на лекарствени средства, използвали в дейността си стоки, обект на това право, както и ги съхранявали – престъпление по чл. 172б ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от НК.



Обвиняемите З. Х. и И. Н. са привлечени към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба до 5112,92 евро.



Съдът прецени, че въпреки ранния етап на разследване, от събраните до момента доказателства може да се направи извод за съпричастност на обвиняемите З. Х. и И. Н. към престъплението, за което им е повдигнато обвинение.



Районен съд – Асеновград прие, че при мярка, различна от задържане под стража е налице опасност както от извършване на престъпление, така и от укриване.



Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Пловдив.