ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Оставиха в ареста чехите, хванати с незаконни лекарства край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:10Коментари (0)469
©
Асеновградският районен съд взе най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо З. Х. и И. Н., чешки граждани, обвинени за това, че на 06.02.2026 г., в с. Богданица, обл. Пловдив, като съизвършители, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговска марка на лекарствени средства, използвали в дейността си стоки, обект на това право, както и ги съхранявали – престъпление по чл. 172б ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

Обвиняемите З. Х. и И. Н. са привлечени към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба до 5112,92 евро.

Съдът прецени, че въпреки ранния етап на разследване, от събраните до момента доказателства може да се направи извод за съпричастност на обвиняемите З. Х. и И. Н. към престъплението, за което им е повдигнато обвинение.

Районен съд – Асеновград прие, че при мярка, различна от задържане под стража е налице опасност както от извършване на престъпление, така и от укриване.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 2
09.02.2026 Последна информация за фалшивите лекарства, произведени край Пловдив
09.02.2026 ОД МВР Пловдив удари цех за производство на незаконни лекарства!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Официално откриха Младежкия център на Асеновград
13:30 / 06.02.2026
Нова автобусна линия заменя маршрутка №5, напрежение в Строево
10:48 / 06.02.2026
Моторист е с опасност за живота след тежък сблъсък до Пловдив
11:57 / 05.02.2026
След ремонт за 4 милиона и две седмици работа една от най-известн...
10:37 / 05.02.2026
Баба Кева от Зелениково стана на 100 години
22:30 / 02.02.2026
Показаха най-вкусните станимашки сармички
15:46 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: