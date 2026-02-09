ИЗПРАТИ НОВИНА
ОД МВР Пловдив удари цех за производство на незаконни лекарства!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:25Коментари (0)1827
Значително количество лекарства, произвеждани и съхранявани в нарушение на патентното право, са иззети при спецакция на служители от ОДМВР – Пловдив. Действията са проведени от екипи на сектор "Индустрия и търговия“ към отдел "Икономическа полиция“, подпомогнати от техни колеги в РУ- Асеновград.

Полицейската операция стартирала в петък след придобита информация, че на територията на асеновградското село Богданица се осъществява незаконна дейност по линия на здравеопазването. При претърсване в помещение, обособено като производствен цех, служителите открили пълначна машина за капсулни хапчета и голямо количество готова продукция.

Част от нея била в насипно състояние в чували, а другата – пакетирана в блистери и в кашони. Иззето е и прахообразно вещество, както и различни заготовки и други доказателства. На този етап от разследването е изяснено, че става дума за медикамент, предназначен за определено неврологично заболяване.

Опаковките и лекарствата са били обозначени с търговската марка на световноизвестна фармацевтична корпорация, без да има необходимите разрешителни документи от правопритежателя. Като заподозрени за незаконното производство и съхранение на медикаментите с полицейски заповеди са били задържани двама чешки граждани, на 52 и 35 години.

По случая е образувано досъдебно производство, а с постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Пловдив мъжете са привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 172б от НК. Продължава работата по определяне на точното количество иззети лекарства, както и придобиване на данни дали те са били разпространени в търговската мрежа в страната или чужбина.







