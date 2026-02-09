ИЗПРАТИ НОВИНА
Последна информация за фалшивите лекарства, произведени край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:16Коментари (0)1908
©
виж галерията
Районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняеми З.Х., на 35 г., чешки гражданин, и И.Н., на 52 г., чешки гражданин, за това, че на 06 02.2026 г., в с. Богданица, обл. Пловдив, като съизвършители, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговска марка на лекарствени средства, използвали в дейността си стоки, обект на това право, както и ги съхранявали – престъпление по чл. 172б ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 6 февруари 2026 г., в с. Богданица, обл. Пловдив, при проведена полицейска акция на служители от отдел "Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив, в стопанско помещение, предназначено за производство на млечни продукти, е била открита капсулна пълначна машина, с която са произвеждани и впоследствие съхранявани големи количества медицински продукти, наподобяващи лекарства.

Част от тях са били пакетирани в блистери и обозначени с търговската марка на световноизвестна фармацевтична корпорация. Двамата чешки граждани не са имали разрешение от правопритежателите за производството им. Лекарствата са от един и същи вид и според опаковката се използват за лечение на определено неврологично заболяване. 

При проведената акция са били иззети множество чували и кашони с прахообразно вещество, таблетки с формата на капсули и блистери. По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са експертизи за вида на лекарствените средства и предназначението им, както и се установява дали са били разпространени в търговската мрежа у нас, като към момента няма такива данни, и др.

Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои след анализ на доказателствата да се прецени дали да се внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях.


Статистика: