От понеделник, 9 февруари 2026 г., стартира нова автобусна линия, която ще обслужва селата Труд и Строево, като на практика прекратява обслужването на маршрутна линия №5. Промяната предизвика сериозно напрежение сред жителите на Строево, които определят старата линия като жизненоважна за ежедневието си.



По новото разписание цената на еднопосочния билет ще бъде 1.30 евро от Труд и 1.40 евро от Строево. Ще се издават и месечни карти - 35 евро за работещи и 17.50 евро за ученици.



Разписание и маршрут



В делнични дни автобусите от Строево ще тръгват в 06:50, 07:10, 09:50, 12:50, 15:50, 18:30 и 20:00 ч.



В събота и неделя курсовете ще бъдат 07:10, 12:50 и 18:30 ч.



В посока към Строево от Пловдив автобусите ще пътуват в 06:00, 06:20, 09:00, 12:00, 15:00, 17:30 и 19:10 ч.



Началната точка от Пловдив е Родопски надлез (срещу автогара ЮГ), като междинните спирки в града са Тримонциум, Панаира и Гиганта.



Недоволство в Строево



От кметството на село Строево разпространиха официална позиция в социалните мрежи, в която изразяват категорично несъгласие с новата организация на транспорта. Според тях маршрутна линия №5 е била основният транспорт за жителите – за работа, училище и административни ангажименти – и е функционирала ефективно и с висока степен на обществено одобрение.



По информация на кметството, проблемът е възникнал след протести на сдружение от село Труд, настояващо за различен тип транспорт. Последвалият натиск е довел до риск собственикът на линия №5 да прекрати изцяло обслужването, което пряко е застрашило транспортната обезпеченост на Строево.



В отговор, само за ден и половина жителите на селото са събрали над 1000 подписа в подкрепа на запазването на линията. След тази реакция ситуацията е била временно стопирана, а Община Марица е въвела спешна мярка – новата автобусна линия за Труд и Строево.



Според местната власт в Строево, новата линия не отговаря на реалните нужди на селото, тъй като курсовете са ограничени - едва седем дневно в делнични дни – и не покриват натоварените часове.



Вече е била проведена среща с кмета на община Марица г-н Иван Иванов, на която е заявена подкрепа към жителите на Строево. По думите на представителите на селото, е било ясно посочено, че ако се наложи, гражданите имат пълното право да защитят интересите си чрез протестни действия.



"Хората в Строево и хората в Труд имат еднакво право на нормален транспорт. Но проблемът на едно населено място не може да се решава чрез лишаване на друго от основна услуга“, се казва в позицията на кметството.



От Строево подчертават, че няма да мълчат, когато правата им са застрашени, и че ще продължат да отстояват позицията си.



"Ако се наложи, отново ще бъдем заедно“, заявяват местните власти, напомняйки, че вече веднъж обществената реакция е дала резултат.



Ситуацията остава отворена, а жителите на селото очакват устойчиво и дългосрочно решение, което да гарантира редовен и достъпен обществен транспорт.