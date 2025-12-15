ЗАРЕЖДАНЕ...
|Народът атакува новия "Магазин за хората" край Пловдив
Рафтовете с евтини продукти се ометоха за минути. Стартовият капитал на веригата е 10 млн. лв. За целта през август МС прие промени в бюджета на Министерството на земеделието и храните, което е собственик на дружеството.
В началото на декември "Магазин за хората" ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив подписаха договор за стратегическо партньорство. Благодарение на партньорството повече от 100 000 жители на 55 по-малки населени места в Пловдивска област ще получат достъп до български продукти на изгодни цени.
Обхванати са магазини КООП в следните населени места: град Кричим, град Куклен, град Лъки, град Раковски, град Хисаря, град Калофер, град Клисура, град Перущица, град Пловдив, град Садово, град Сопот, град Стамболийски, град Съединение, село Чалъкови, село Ахматово, село Бачково, село Белозем, село Богдан, село Богданица, село Ведраре, село Войводиново, село Голям Чардак, село Горна Махала, село Долнослав, село Драгомир, село Дуванлии, село Иганово, село Искра, село Калековец, село Каравелово, село Кочево, село Кръстевич, село Кърнаре, село Михилци, село Моминско, село Новаково, село Поповица, село Правище, село Розино, село Селци, село Слатина, село Столетово, село Тополово, село Триводици, село Трилистник, село Христо Даново, село Червен, село Чешнегирово, село Ясно поле.
Мобилен магазин ще обслужва селата Руен, Скобелево, Извор, Дедово, Чехларе, Бабек, Свежен.
Концепцията на националната инициатива "Магазин за хората" е да се предлагат стоки от български производители с търговска надценка в размер до 10 процента.
