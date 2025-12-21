ЗАРЕЖДАНЕ...
|Малки помощници на Дядо Коледа изненадаха жителите на Карлово
С много усмивки, топли думи и искрено вълнение малките доброволци, маскирани като елени и помощници на Дядо Коледа, обиколиха центъра на Карлово, градските улици и пазара. Те спираха минувачите – малки и големи – за да им поднесат сладко изкушение и късметче с пожелания за 2026 година. Празничният дух може да оживее чрез малки, но значими жестове, които събират хората и правят деня им по-светъл. Някои от гражданите споделиха, че ще закачат късметчето си на коледната елха вкъщи.
Със своята 40-годишна история СУ "Христо Проданов“ се стреми да осигурява образователна среда за своите възпитаници, в която новаторството и възпитаването на ценности вървят ръка за ръка.
Инициативата беше създадена с желанието децата да заредят жителите на Карлово с добро настроение и приятна, неочаквана изненада. С този жест четвъртокласниците научиха, че добротата е заразна – и че понякога най-ценният подарък е вниманието, поднесено от сърце.
