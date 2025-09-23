ИЗПРАТИ НОВИНА
Конфискуваха колата на много пияна жена след ПТП в Стряма
12:38
©
Пияна шофьорка предизвика катастрофа с материални щети в село Стряма. Сигналът за лек автомобил "Ситроен“, който се блъснал в паркирана кола, постъпил към 2 ч. вчера в РУ-Раковски.

При проверка на място служителите установили, че зад волана е 41-годишна жена, чиято проба с дрегер отчела около 1,8 промила алкохол. Водачката отказала да направи медицинско изследване.

В рамките на образуваното бързо производство тя била задържана  за едно денонощие, а личният й автомобил – иззет по законоустановения ред.


