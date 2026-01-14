ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Асеновград: Скъпи съграждани, разбирам напълно напрежението, гнева и умората
"Скъпи съграждани, разбирам напълно напрежението, гнева и умората, които всички изпитваме заради продължаващата вече денонощие липса на водоподаване в почти целия град.
Водата е основна необходимост и подобна ситуация засяга пряко ежедневието на всяко семейство, възрастни хора, деца и бизнеси. Поднасям своето искрено съчувствие към всички засегнати.
В момента екипите на ВиК продължават да работят по отстраняване на аварията. Паралелно с това, общината извършва спешна и детайлна проверка на всички документи и обстоятелства, свързани с появилите се съмнения за издадено разрешително за строеж в близост до магистрален водопровод. Няма да бъдат правени прибързани заключения – фактите ще бъдат установени и изнесени прозрачно пред обществото.
Разбирам, че в такива моменти доверието е крехко. Но мога да ви уверя, че няма да бъде подминат нито един сигнал и при установени нарушения ще бъдат предприети всички действия, предвидени в закона.
Благодаря ви за търпението в тази изключително трудна ситуация. Ще ви информирам своевременно за развитието – както по отстраняването на аварията, така и по резултатите от проверката.".
