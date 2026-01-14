ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на Асеновград: Скъпи съграждани, разбирам напълно напрежението, гнева и умората
Автор: Диана Бикова 10:58Коментари (1)1668
Община Асеновград е започнала спешна и детайлна проверка на документите и обстоятелствата след появилите се съмнения за издадено разрешително за строеж в близост до магистрален водопровод. Кметът на Асеновград Христо Грудев заяви, че фактите ще бъдат установени и изнесени пред обществото. Ето и цялото му изявление:

"Скъпи съграждани, разбирам напълно напрежението, гнева и умората, които всички изпитваме заради продължаващата вече денонощие липса на водоподаване в почти целия град.

Водата е основна необходимост и подобна ситуация засяга пряко ежедневието на всяко семейство, възрастни хора, деца и бизнеси. Поднасям своето искрено съчувствие към всички засегнати.

В момента екипите на ВиК продължават да работят по отстраняване на аварията. Паралелно с това, общината извършва спешна и детайлна проверка на всички документи и обстоятелства, свързани с появилите се съмнения за издадено разрешително за строеж в близост до магистрален водопровод. Няма да бъдат правени прибързани заключения – фактите ще бъдат установени и изнесени прозрачно пред обществото.

Разбирам, че в такива моменти доверието е крехко. Но мога да ви уверя, че няма да бъде подминат нито един сигнал и при установени нарушения ще бъдат предприети всички действия, предвидени в закона.

Благодаря ви за търпението в тази изключително трудна ситуация. Ще ви информирам своевременно за развитието – както по отстраняването на аварията, така и по резултатите от проверката.".







Кметът да смени ония дъртаци на бариератта на пазара, заащото не издават касови бележки, пък за събота и неделя все апарата не работил , нещо.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Регионални новини:
Двойната смърт в Пловдивско е заради задушаване от газов котлон
13:17 / 13.01.2026
Завод за кроасани фалира, но няма продаване, независимо, че ценат...
15:21 / 11.01.2026
16 инициативи предлага кметът на Карлово на МК за годишнината от ...
22:35 / 09.01.2026
Трима нападнаха един в Асеновград
18:30 / 08.01.2026
19-годишен от пловдивско село бе нападнат и ограбен
18:00 / 08.01.2026
Зимата нахлу рязко на "Хижа Здравец"
10:26 / 08.01.2026

