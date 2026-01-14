Половин Асеновград втори ден без вода

© Втори ден половин Асеновград е без вода заради спукан водопровод. Засегнати са частни клиенти и много търговски обекти. Причината е спукан етернитов водопровод в кв. "Изток". Екипите на ВиК са работили до 4 часа тази сутрин за отстраняването на повредата, но не са успели и днес продължават. Очаква се в ранния следобед аварията да бъде отстранена и водоподаването да се възстанови, съобщи за Plovdiv24.bg инж. Йордан Чемишев от ВиК - Пловдив.



Аварията е възникнала в довеждащ водопровод с диаметър Ф300 от помпена станция "40-те извора" към помпена станция "Лаково". Спуканият участък се намира под нова жилищна сграда и това затруднява ремонта. Аварийните екипи днес ще направят байпас покрай въпросната сграда, за да възстановят водоподаването.



Заради повредата без вода са кварталите "Баделема", "Изток", "Запад", "Метоха", "Св. Георги", както и централната градска част на Асеновград, информират от общинската администрация.



Гражданите твърдят, че през последните месеци в Асеновград често възникват аварии. Хората питат как общината издава строителни книжа за строежи над основни водоснабдителни трасета и дали са проведени правилно съгласувателните процедури с ВиК.