ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Половин Асеновград втори ден без вода
Аварията е възникнала в довеждащ водопровод с диаметър Ф300 от помпена станция "40-те извора" към помпена станция "Лаково". Спуканият участък се намира под нова жилищна сграда и това затруднява ремонта. Аварийните екипи днес ще направят байпас покрай въпросната сграда, за да възстановят водоподаването.
Заради повредата без вода са кварталите "Баделема", "Изток", "Запад", "Метоха", "Св. Георги", както и централната градска част на Асеновград, информират от общинската администрация.
Гражданите твърдят, че през последните месеци в Асеновград често възникват аварии. Хората питат как общината издава строителни книжа за строежи над основни водоснабдителни трасета и дали са проведени правилно съгласувателните процедури с ВиК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Спряха поръчката за слагане на камери за зоните с ниски емисии в ...
09:49 / 14.01.2026
Учени от Пловдив разработват хапче за дълголетие на основата на м...
08:52 / 14.01.2026
Много птици загинаха при пожар в Пловдив
08:10 / 14.01.2026
Природонаучният музей се включва във фестивала "Пловдив си ти" съ...
22:45 / 13.01.2026
Приходите от нощувки в Пловдивска област скочиха с 20% за година
21:18 / 13.01.2026
Блъснаха водач на електрическа тротинетка на ключово кръстовище в...
19:49 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS