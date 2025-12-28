ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Днес откриват ски зоната в Пампорово
Предвид условията в периода до 30 декември ще се продават само полудневни и еднодневни карти като последните ще бъдат на промоционални цени от 88 лева/44,99 евро за възрастни и 53 лева/ 27,1 евро за деца от 7 до 12 ненавършени години. От този сезон се предлага "Двупосочен Билет Плюс“, който дава право на притежателят му да ползва по избор билет за ски лифт №2 – четириседалката от Студенец до вр. Снежанка или ски лифт №5 – шестседалката от Малина до вр. Снежанка и целодневно ползване на мини влека "Очко“ на връх Снежанка, разположен между горните станции на ПВЛ №7 – Двата моста и ПВЛ № 5.
При благоприятни метеорологични условия и преди настъпването на новогодишните празници се предвижда да бъдат отворени и едни от най-предпочитаните от гостите писти - Снежанка №12 (Стойките), Снежанка № 5 и № 5а.
Хотелите в Пампорово са пълни с туристи в дните около празниците. Сред тях са както български, така и чуждестранни гости на курорта.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 189
|предишна страница [ 1/32 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Карлово помни своите герои от Кербала!
14:06 / 27.12.2025
Богати трапези в центъра на Брезово
14:48 / 26.12.2025
Шапки долу пред тези младежи
19:45 / 24.12.2025
Младежи катастрофираха в Карлово, колата е по таван
17:24 / 24.12.2025
Коледно чудо в община Асеновград
14:25 / 20.12.2025
Читателка на Plovdiv24.bg: Ето лошото се случи
09:43 / 20.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS