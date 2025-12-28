Днес откриват ски зоната в Пампорово

© Пампорово открива днес ски зоната с пет отворени писти, съобщиха за ФОКУС от Планинската спасителна служба в курорта. Отворени от днес са писти № 1, 6, 6а, 10 и 11, като работят лифтовете по линии № 1, 2, 3, 5, а 6 е само за туристи. Времето в Пампорово е слънчево, а температурата е 0 градуса, снежната покривка е около 20-25 см.



Предвид условията в периода до 30 декември ще се продават само полудневни и еднодневни карти като последните ще бъдат на промоционални цени от 88 лева/44,99 евро за възрастни и 53 лева/ 27,1 евро за деца от 7 до 12 ненавършени години. От този сезон се предлага "Двупосочен Билет Плюс“, който дава право на притежателят му да ползва по избор билет за ски лифт №2 – четириседалката от Студенец до вр. Снежанка или ски лифт №5 – шестседалката от Малина до вр. Снежанка и целодневно ползване на мини влека "Очко“ на връх Снежанка, разположен между горните станции на ПВЛ №7 – Двата моста и ПВЛ № 5.



При благоприятни метеорологични условия и преди настъпването на новогодишните празници се предвижда да бъдат отворени и едни от най-предпочитаните от гостите писти - Снежанка №12 (Стойките), Снежанка № 5 и № 5а.



Хотелите в Пампорово са пълни с туристи в дните около празниците. Сред тях са както български, така и чуждестранни гости на курорта.