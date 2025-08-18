ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директорката на градината, в която е работила убитата жена: Беше оригинално бижу!
Димитрина е само на 44 години, работила е дълги години в градината.
"На мухата прави път, услужлива, засмяна, всеотдайна майка и съпруга, никой в квартала не може да каже нищо лошо за нея. Здравко, мъжът й, също е толкова добър, а децата са така възпитани", разказа още директорката.
Всички в квартала са в потрес, не могат да си обяснят как е станало.
"Веднага звъннах на съпруга на една моя учителка, която скоро почина. Той каза, че се работило по версия самоубийство или убийство. Преди два дни бяхме с нея да купуваме цветя, тя беше запален цветар, никой нищо лошо за нея не може да каже, страшна трагедия!", добави Янчевска.
Димитрина Грозева има и дъщеря, която е студентка и скоро си е била в къщи. А синът им тази година през май ще бъде абитуриент.
"Не е била в депресия, не е била отчаяна, напротив, имаше планове за бъдещето. Тя е отличен професионалист, това е шок за всички в "Дебър"!
Познавайки своята служителка, директорката мисли, че това няма как да е самоубийство, по-скоро допуска да е извършено от външен човек. Мъжът й е бил на смяна през нощта, той често давал такива.
В квартала не е имало престъпност досега, макар че има цяла ромска махала. Ромите там били много разбрани.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
13:07 / 18.08.2025
08:07 / 18.08.2025
17:10 / 14.08.2025
11:36 / 14.08.2025
21:09 / 12.08.2025
19:14 / 12.08.2025
11:10 / 16.08.2025
20:02 / 16.08.2025
19:05 / 17.08.2025
08:33 / 17.08.2025
22:18 / 16.08.2025
