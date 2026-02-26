Асеновград ще отбележи със специална програма Националния празник на България

© Община Асеновград ще отбележи тържествено със специална програма Националния празник на България – 3-ти март. Честванията по повод 148 години Свобода започват още от днес, когато от 17:30 ч. в Градска библиотека "Паисий Хилендарски“ ще се проведе среща-разговор с автора на книгата "Жажда“ Бояна Илиева и с художника на творбата - Радина Росенова.



Творчески тандем – майка и дъщеря – създатели на колекция “Род“, която се основава на традиционните шевици в стилизирани изображения върху златна бижутерия и приложението им във вътрешен и външен дизайн. Дамите са автори на най-дългата ръчно рисувана шевица, която се намира в Пазарджик. Създатели са на "Алея на българската шевица“ в Пловдив.



Ето и празничната програма за 3-ти март:



- 11:00 ч., храм "Св. Димитър": Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България. Поднасяне на венци и цветя на гроба на прапорчик Вишняков.



- 11:15 ч., пред служебния вход на общинската администрация: Раздаване на 200 бр. знамена – безвъзмездно за асеновградчани.



- 11:30 ч., пл. "Акад. Николай Хайтов": Военен ритуал по издигане на националното знаме на Република България. Слово ще произнесе д-р Христо Грудев – кмет на община Асеновград. "Обичам България" – празничен концерт с участието на Мъжка вокална формация "Кантус“, "Театрална работилница за мечти“ и Детско театрално ателие към НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски“.



- през целия ден: Ден на отворените врати в Исторически музей – Асеновград.