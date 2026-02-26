ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Асеновград ще отбележи със специална програма Националния празник на България
Творчески тандем – майка и дъщеря – създатели на колекция “Род“, която се основава на традиционните шевици в стилизирани изображения върху златна бижутерия и приложението им във вътрешен и външен дизайн. Дамите са автори на най-дългата ръчно рисувана шевица, която се намира в Пазарджик. Създатели са на "Алея на българската шевица“ в Пловдив.
Ето и празничната програма за 3-ти март:
- 11:00 ч., храм "Св. Димитър": Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България. Поднасяне на венци и цветя на гроба на прапорчик Вишняков.
- 11:15 ч., пред служебния вход на общинската администрация: Раздаване на 200 бр. знамена – безвъзмездно за асеновградчани.
- 11:30 ч., пл. "Акад. Николай Хайтов": Военен ритуал по издигане на националното знаме на Република България. Слово ще произнесе д-р Христо Грудев – кмет на община Асеновград. "Обичам България" – празничен концерт с участието на Мъжка вокална формация "Кантус“, "Театрална работилница за мечти“ и Детско театрално ателие към НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски“.
- през целия ден: Ден на отворените врати в Исторически музей – Асеновград.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Възстановяват най-старото килийно училище в Родопската яка
21:53 / 25.02.2026
Маршрутка се запали в Асеновград
15:18 / 25.02.2026
Част от Асеновргад е под вода
12:34 / 25.02.2026
Жители на село до Пловдив: Влизаме вкъщи с колата, невъзможно е д...
11:32 / 25.02.2026
Почина жената, получила изгаряния при пожар, близките й смятат, ч...
09:37 / 25.02.2026
Необичайна находка край Пловдив: Два екземпляра от застрашен вид ...
09:11 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS