Имаше венци, цветя и официални речи. Чуваха се патриотични песни. Атмосферата беше тържествена.
Силно впечатление направиха руските знамена. Те се вееха на много места из хълма. Бяха в бяло, синьо и червено. Въпреки, че историческото знаме на Руската империя от XIX век е черно, жълто и бяло, но такова почти не се виждаше.
Путинофилията взе огромен превес над русофилията. Множеството имаше хора с тениски с лика на Владимир Путин. На хълма беше паркиран и автомобил, брандиран с неговия образ. Колата привличаше погледи и снимки.
Присъствието на руската символика беше ясно и отчетливо. Паметникът н
©а Альоша допълваше тази картина. За част от хората това е знак на признателност. За други - знак на зависимост.
Самарското знаме, един от най-важните военни символи и знаме на Българското опълчение, също се виждаше. Но хората, които го носеха, бяха по-малко. То оставаше на заден план.
Честването премина спокойно. Но визуалният образ на празника постави въпроси.
Чопър
преди 1 ч. и 21 мин.
Следващия 3 март ще има чупене на муцуни и руски знамена в задника на безродните боклуци. То е ясно ,че 3 март им е официален паметник на русофилистиците в България.
Голям Ботев
преди 5 ч. и 28 мин.
Русофилството го разбирам, но путинофилството не мога.
baionzi
преди 6 ч. и 16 мин.
Руски знамена! Руските подлоги и гъзолизци - гледам, добре са се справили с заповедите на Мутрафонова. Браво, "българи"!
Stranger_
преди 8 ч. и 32 мин.
Путин затова не е изпратил официално писмо за празника. Той е изпратил цял контингент хора...
bboy1912
преди 8 ч. и 38 мин.
Ганя - протестира срещу чуждопоклонничеството, същият Ганя - равява чуждо знаме навръх националния му празник
