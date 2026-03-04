©

На 3 март Бунарджика в Пловдив се изпълни с хора. Стотици пловдивчани и гости на града се стекоха към Паметника на победата.Имаше венци, цветя и официални речи. Чуваха се патриотични песни. Атмосферата беше тържествена.Силно впечатление направиха руските знамена. Те се вееха на много места из хълма. Бяха в бяло, синьо и червено. Въпреки, че историческото знаме на Руската империя от XIX век е черно, жълто и бяло, но такова почти не се виждаше.Путинофилията взе огромен превес над русофилията. Множеството имаше хора с тениски с лика на Владимир Путин. На хълма беше паркиран и автомобил, брандиран с неговия образ. Колата привличаше погледи и снимки.Присъствието на руската символика беше ясно и отчетливо. Паметникът на Альоша допълваше тази картина. За част от хората това е знак на признателност. За други - знак на зависимост.Самарското знаме, един от най-важните военни символи и знаме на Българското опълчение, също се виждаше. Но хората, които го носеха, бяха по-малко. То оставаше на заден план.Честването премина спокойно. Но визуалният образ на празника постави въпроси.