С тържествена заря-проверка на площад "Централен“ приключиха честванията в Пловдив по повод Трети март - подписването на Санстефанския мирен договор и 148 години от Освобождението на България от Османско иго, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Заедно с десетките граждани, дошли да почетат паметта на хилядите знайни и незнайни воини и опълченци, загинали по време на Руско-турската освободителна война, бяха и кметът Костадин Димитров, областният управител Владислав Попов, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай, общински съветници. Диктор бе актьорът от Драматичен театър Пловдив – Петър Тосков.

Тържествата днес започнаха с молебен в катедралния храм "Успение Богородично“, отслужен от Н. В. Пр. пловдивския митрополит Николай в 11.00 часа.

Последва тържествено честване пред паметника на руските освободители на Бунарджика в 12.00 ч., а от 13,30 часа бе отслужена панихида за загиналите за свободата на България герои на паметника на опълченците на Централни гробища.

В церемонията по полагане на венци и цветя в 12.00 часа взеха участие кметът на Пловдив, представителен взвод, венценосци, военен духов оркестър и комитет "Родолюбие“ и други официални лица.

По традиция членовете на комитет "Родолюбие" и НД "Традиция" поведоха пловдивчани в "Поход на свободата" – шествие до върха на Бунарджика, предвождано от копия на знамената на българското опълчение.