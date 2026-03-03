ЗАРЕЖДАНЕ...
С тържествена заря-проверка в Пловдив завършиха честванията на 3 март
© Plovdiv24.bg
Заедно с десетките граждани, дошли да почетат паметта на хилядите знайни и незнайни воини и опълченци, загинали по време на Руско-турската освободителна война, бяха и кметът Костадин Димитров, областният управител Владислав Попов, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай, общински съветници. Диктор бе актьорът от Драматичен театър Пловдив – Петър Тосков.
Тържествата днес започнаха с молебен в катедралния храм "Успение Богородично“, отслужен от Н. В. Пр. пловдивския митрополит Николай в 11.00 часа.
Последва тържествено честване пред паметника на руските освободители на Бунарджика в 12.00 ч., а от 13,30 часа бе отслужена панихида за загиналите за свободата на България герои на паметника на опълченците на Централни гробища.
В церемонията по полагане на венци и цветя в 12.00 часа взеха участие кметът на Пловдив, представителен взвод, венценосци, военен духов оркестър и комитет "Родолюбие“ и други официални лица.
По традиция членовете на комитет "Родолюбие" и НД "Традиция" поведоха пловдивчани в "Поход на свободата" – шествие до върха на Бунарджика, предвождано от копия на знамената на българското опълчение.
Още по темата
/
Историк: Битките при Плевен, Шипка, Шейново, Стара Загора и Пловдив определят изхода на войната
03.03
Министър Игнатов: Просветните дейци са тези, които са създавали първите учебни помагала и подготвяли младото поколение да поеме управлението на свободна България
03.03
Слави Трифонов: Поклон и благодарност пред всички тези хора, които са загинали за моята свобода
03.03
Българин, тръгнал към Шипка: Не ми е за първи път. И това е нищо в сравнение с онова, което са направили нашите предци
03.03
Още от категорията
/
Как НБ "Иван Вазов" ще популяризира архивите си - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
12:07
Археолог за разкопките по Югоизточния обход: Около Филипопол е имало гъста мрежа от селища и вили, които да го обслужват
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.